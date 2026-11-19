بكين-سانا
دخل خط أنابيب ثاني أكسيد الكربون بين شركة جيلين للبتروكيماويات، التابعة للشركة الوطنية الصينية للبترول “بتروتشاينا”، وحقل جيلين النفطي طور التشغيل، في مقاطعة جيلين شمال شرق الصين، وذلك بعد اكتمال أعمال بنائه.
ونقلت وكالة “شينخوا” عن شركة جيلين قولها: إن”تشغيل هذا الخط سيقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 700 ألف طن سنوياً، وهو ما يعادل زراعة حوالي 38 مليون و250 ألف شجرة”، مضيفة: إن “ضخ ثاني أكسيد الكربون بشكل ثابت تحت الأرض يعمل على تحسين كفاءة إنتاج النفط في حقول النفط القديمة وتحقيق الاستقرار في إنتاج النفط الخام”.
بدوره، لفت رئيس معهد الصين الاقتصادي الدولي لبحوث تحييد الكربون التابع لجامعة الاقتصاد والتجارة الدولية، جيانغ تشينغ تشه، إلى أن “المشروع يوفر نموذجاً عملياً صينياً لتعميم تقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه على مستوى العالم”.
ويعد الخط الذي دخل طور التشغيل في السادس عشر من الشهر الجاري، أطول الخطوط المخصصة لنقل ثاني أكسيد الكربون في الصين من حيث المسافة، وأكبرها من حيث قطر الأنابيب، وأعلاها من حيث الضغط التصميمي، وأكبرها من حيث حجم النقل في البلاد حالياً.
ويبلغ إجمالي طول الخط 277.6 كيلومتراً، بحجم توصيل لثاني أكسيد الكربون يصل إلى حوالي 400 طن في الساعة، وقدرة نقل تصل إلى 3.3 ملايين طن سنوياً.
ويمتد المشروع، الذي انطلقت أعمال بنائه في حزيران العام الماضي، عبر مدن جيلين وتشانغتشون وسونغيوان في، إذ أدى تشغيله إلى تحقيق التكامل بين حقول النفط والمراحل الأولية والنهائية لصناعتي التكرير والكيماويات ضمن المقاطعة.
ويعد احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه وسيلة تقنية للتعامل مع تغير المناخ العالمي، حيث يمكن من خلال احتجاز ثاني أكسيد الكربون واستخدامه في حقول النفط وتخزينه، تحقيق التنمية المنسقة بين خفض الانبعاثات وتنمية الموارد.