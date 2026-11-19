بكين-سانا‏

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دخل خط أنابيب ثاني أكسيد الكربون بين شركة جيلين للبتروكيماويات، التابعة للشركة ‏الوطنية الصينية للبترول “بتروتشاينا”، وحقل جيلين النفطي طور التشغيل، في مقاطعة ‏جيلين شمال شرق الصين، وذلك بعد اكتمال أعمال بنائه.‏

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ونقلت وكالة “شينخوا” عن شركة جيلين قولها: إن”تشغيل هذا الخط سيقلل انبعاثات ‏ثاني أكسيد الكربون بنحو 700 ألف طن سنوياً، وهو ما يعادل زراعة حوالي 38 ‏مليون و250 ألف شجرة”، مضيفة: إن “ضخ ثاني أكسيد الكربون بشكل ثابت تحت ‏الأرض يعمل على تحسين كفاءة إنتاج النفط في حقول النفط القديمة وتحقيق ‏الاستقرار في إنتاج النفط الخام”.‏

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بدوره، لفت رئيس معهد الصين الاقتصادي الدولي لبحوث تحييد الكربون التابع لجامعة ‏الاقتصاد والتجارة الدولية، جيانغ تشينغ تشه، إلى أن “المشروع يوفر نموذجاً عملياً ‏صينياً لتعميم تقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه على مستوى العالم”.‏

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ويعد الخط الذي دخل طور التشغيل في السادس عشر من الشهر الجاري، أطول ‏الخطوط المخصصة لنقل ثاني أكسيد الكربون في الصين من حيث المسافة، وأكبرها ‏من حيث قطر الأنابيب، وأعلاها من حيث الضغط التصميمي، وأكبرها من حيث حجم ‏النقل في البلاد حالياً.‏

ويبلغ إجمالي طول الخط 277.6 كيلومتراً، بحجم توصيل لثاني أكسيد الكربون يصل ‏إلى حوالي 400 طن في الساعة، وقدرة نقل تصل إلى 3.3 ملايين طن سنوياً.‏

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ويمتد المشروع، الذي انطلقت أعمال بنائه في حزيران العام الماضي، عبر مدن جيلين ‏وتشانغتشون وسونغيوان في، إذ أدى تشغيله إلى تحقيق التكامل بين حقول النفط ‏والمراحل الأولية والنهائية لصناعتي التكرير والكيماويات ضمن المقاطعة.‏

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ويعد احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه وسيلة تقنية للتعامل مع تغير المناخ ‏العالمي، حيث يمكن من خلال احتجاز ثاني أكسيد الكربون واستخدامه في حقول ‏النفط وتخزينه، تحقيق التنمية المنسقة بين خفض الانبعاثات وتنمية الموارد.‏

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