بكين-سانا‏

أكدت الصين أن القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير الرقائق الإلكترونية ‏المتقدمة تمثل نموذجاً لـ “الإكراه الاقتصادي” وممارسة الولاية القضائية طويلة ‏الذراع.‏

ونقلت وكالة شينخوا الصينية اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية ‏الصينية قوه جيان كون قوله، رداً على سؤال بشأن قاعدة مؤقتة أصدرتها وزارة ‏التجارة الأمريكية مؤخراً، تقيّد الوصول عن بُعد إلى تكنولوجيا الذكاء الفائق ‏الأمريكية: إن الولايات المتحدة دأبت على التوسع المفرط في مفهوم الأمن القومي، ‏وإساءة استخدام تدابير الرقابة على الصادرات، فضلاً عن تدخلها بصورة تعسفية في ‏التجارة الاعتيادية والتعاون العلمي والتكنولوجي بين الصين ودول أخرى، في محاولة ‏غير مبررة لعرقلة تطور الصناعات الصينية عالية التقنية.‏

وأضاف قوه أن هذه الممارسات تشكل نموذجاً للإكراه الاقتصادي وممارسة الولاية ‏القضائية طويلة الذراع، وتتعارض مع التفاهمات المشتركة التي توصل إليها الجانبان، ‏كما تضر بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، وتهدد استقرار سلاسل ‏الصناعة والإمداد العالمية، مؤكداً أن الصين ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية حقوقها ‏ومصالحها المشروعة بحزم.‏

وكانت وزارة التجارة الأمريكية أصدرت أمس الأول قاعدة مؤقتة أشارت فيها إلى ‏وجود مخاطر عالية لتحويل مسار الرقائق الإلكترونية بصورة غير قانونية إلى الصين ‏عبر سنغافورة وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا والبرازيل، مؤكدة ضرورة حصول ‏شحنات الرقائق المتقدمة الموجهة إلى شركات في هذه الدول على تراخيص تصدير ‏أمريكية، بهدف معلن يتمثل في منع الدول والكيانات الخاضعة للقيود من الوصول إلى ‏التكنولوجيا الأمريكية الحساسة.‏