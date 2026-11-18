بكين-سانا
أكدت الصين أن القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير الرقائق الإلكترونية المتقدمة تمثل نموذجاً لـ “الإكراه الاقتصادي” وممارسة الولاية القضائية طويلة الذراع.
ونقلت وكالة شينخوا الصينية اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيان كون قوله، رداً على سؤال بشأن قاعدة مؤقتة أصدرتها وزارة التجارة الأمريكية مؤخراً، تقيّد الوصول عن بُعد إلى تكنولوجيا الذكاء الفائق الأمريكية: إن الولايات المتحدة دأبت على التوسع المفرط في مفهوم الأمن القومي، وإساءة استخدام تدابير الرقابة على الصادرات، فضلاً عن تدخلها بصورة تعسفية في التجارة الاعتيادية والتعاون العلمي والتكنولوجي بين الصين ودول أخرى، في محاولة غير مبررة لعرقلة تطور الصناعات الصينية عالية التقنية.
وأضاف قوه أن هذه الممارسات تشكل نموذجاً للإكراه الاقتصادي وممارسة الولاية القضائية طويلة الذراع، وتتعارض مع التفاهمات المشتركة التي توصل إليها الجانبان، كما تضر بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، وتهدد استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، مؤكداً أن الصين ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بحزم.
وكانت وزارة التجارة الأمريكية أصدرت أمس الأول قاعدة مؤقتة أشارت فيها إلى وجود مخاطر عالية لتحويل مسار الرقائق الإلكترونية بصورة غير قانونية إلى الصين عبر سنغافورة وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا والبرازيل، مؤكدة ضرورة حصول شحنات الرقائق المتقدمة الموجهة إلى شركات في هذه الدول على تراخيص تصدير أمريكية، بهدف معلن يتمثل في منع الدول والكيانات الخاضعة للقيود من الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية الحساسة.