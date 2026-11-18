أنقرة-سانا
أعلنت 75 دولة و94 مؤسسة ومنظمة من قطاع الأعمال والمجتمع المدني دعمها للمبادرة التركية “35×35″، الهادفة إلى رفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة عالمياً إلى 35% بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 22% حالياً، وذلك وفق بيانات أعلنتها رئاسة مؤتمر المناخ “كوب 31” المنعقد حالياً في مدينة أنطاليا بتركيا.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، اليوم الأربعاء، أن من بين الداعمين للمبادرة ألمانيا والمملكة المتحدة والنرويج وكوريا الجنوبية وإسبانيا واليابان والدنمارك وكندا وقيرغيزستان، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، فيما كانت أستراليا، التي تتولى رئاسة المفاوضات في المؤتمر، من أوائل الموقعين على التعهد.
وتهدف المبادرة إلى تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة عبر زيادة الاعتماد على الكهرباء في قطاعات النقل والصناعة والمباني، وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وتخزين الطاقة.
وأُدرج هدف “35×35” في المسودة الأولى لمشروع القرار الختامي لمؤتمر المناخ، تمهيداً لمناقشته بين الدول المشاركة، دون أن يعني ذلك اعتماده نهائياً.
ومن المتوقع أن يدعم هذا التعهد أهداف مؤتمر “كوب 28” الذي عقد في دبي عام 2023، والتي تضمنت مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة عالمياً ثلاث مرات، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، بما يسهم في خفض الانبعاثات وإبقاء ارتفاع درجات الحرارة قريباً قدر الإمكان من 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وتستضيف مدينة أنطاليا مؤتمر المناخ “كوب 31” خلال الفترة من 9 إلى 20 تشرين الثاني الجاري، بمشاركة ممثلين عن نحو 200 دولة، وسط مساعٍ لتحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات عملية، في ظل استمرار الخلافات بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتمويل الدول النامية لمواجهة تداعيات التغير المناخي.