‎أنقرة-سانا‌‎

أعلنت 75 دولة و94 مؤسسة ومنظمة من قطاع الأعمال والمجتمع ‏المدني دعمها للمبادرة التركية “35×35″، الهادفة إلى رفع حصة ‏الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة عالمياً إلى 35% بحلول عام ‌‏2035، مقارنة بنحو 22% حالياً، وذلك وفق بيانات أعلنتها رئاسة ‏مؤتمر المناخ “كوب 31” المنعقد حالياً في مدينة أنطاليا بتركيا.‏

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وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، اليوم الأربعاء، أن من بين ‏الداعمين للمبادرة ألمانيا والمملكة المتحدة والنرويج وكوريا ‏الجنوبية وإسبانيا واليابان والدنمارك وكندا وقيرغيزستان، إضافة ‏إلى الاتحاد الأوروبي، فيما كانت أستراليا، التي تتولى رئاسة ‏المفاوضات في المؤتمر، من أوائل الموقعين على التعهد‎.‎

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وتهدف المبادرة إلى تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة عبر زيادة ‏الاعتماد على الكهرباء في قطاعات النقل والصناعة والمباني، ‏وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وتخزين ‏الطاقة‎.‎

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وأُدرج هدف “35×35” في المسودة الأولى لمشروع القرار ‏الختامي لمؤتمر المناخ، تمهيداً لمناقشته بين الدول المشاركة، دون ‏أن يعني ذلك اعتماده نهائياً‎.‎

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ومن المتوقع أن يدعم هذا التعهد أهداف مؤتمر “كوب 28” الذي ‏عقد في دبي عام 2023، والتي تضمنت مضاعفة قدرة الطاقة ‏المتجددة عالمياً ثلاث مرات، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة ‏بحلول عام 2030، بما يسهم في خفض الانبعاثات وإبقاء ارتفاع ‏درجات الحرارة قريباً قدر الإمكان من 1.5 درجة مئوية مقارنة ‏بمستويات ما قبل الثورة الصناعية‎.‎

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وتستضيف مدينة أنطاليا مؤتمر المناخ “كوب 31” خلال الفترة من ‌‏9 إلى 20 تشرين الثاني الجاري، بمشاركة ممثلين عن نحو 200 ‏دولة، وسط مساعٍ لتحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات عملية، ‏في ظل استمرار الخلافات بشأن التخلص التدريجي من الوقود ‏الأحفوري وتمويل الدول النامية لمواجهة تداعيات التغير المناخي‎.‎

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