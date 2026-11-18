واشنطن-سانا
أغلقت الأسهم الأمريكية، أمس الثلاثاء، على انخفاض، مواصلة خسائرها المرتبطة بقطاع التكنولوجيا، مع ترقب المستثمرين إعلان شركة «إنفيديا» نتائجها المالية، التي جاءت أعلى من توقعات المحللين، ما خفف من مخاوف الأسواق بعد موجة التراجعات الأخيرة.
وذكرت وكالة «رويترز» أن مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك المجمع» سجلا أول سلسلة خسائر على مدى أربع جلسات متتالية منذ أيلول.
ووفقاً لبيانات أولية، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 75.96 نقطة، ما يعادل 1.02 بالمئة، ليصل إلى 7341.23 نقطة، فيما هبط مؤشر «ناسداك المجمع» 180.42 نقطة، بنسبة 0.74 بالمئة، إلى 24329.34 نقطة.
كما انخفض مؤشر «داو جونز الصناعي» 859.71 نقطة، أو 1.67 بالمئة، ليبلغ 50748.46 نقطة.
وكانت شركة «إنفيديا» قد توقعت أن تصل إيرادات الربع الرابع إلى 130 مليار دولار، بزيادة أو نقصان 3 بالمئة، مقارنة بمتوسط توقعات المحللين البالغ 125.25 مليار دولار، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن.