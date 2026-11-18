واشنطن-سانا ‏

أغلقت الأسهم الأمريكية، أمس الثلاثاء، على انخفاض، مواصلة خسائرها المرتبطة ‏بقطاع التكنولوجيا، مع ترقب المستثمرين إعلان شركة «إنفيديا» نتائجها المالية، التي ‏جاءت أعلى من توقعات المحللين، ما خفف من مخاوف الأسواق بعد موجة ‏التراجعات الأخيرة.‏

وذكرت وكالة «رويترز» أن مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك ‏المجمع» سجلا أول سلسلة خسائر على مدى أربع جلسات متتالية منذ أيلول.‏

ووفقاً لبيانات أولية، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 75.96 نقطة، ‏ما يعادل 1.02 بالمئة، ليصل إلى 7341.23 نقطة، فيما هبط مؤشر «ناسداك ‏المجمع» 180.42 نقطة، بنسبة 0.74 بالمئة، إلى 24329.34 نقطة.‏

كما انخفض مؤشر «داو جونز الصناعي» 859.71 نقطة، أو 1.67 بالمئة، ليبلغ ‌‏50748.46 نقطة.‏

وكانت شركة «إنفيديا» قد توقعت أن تصل إيرادات الربع الرابع إلى 130 مليار ‏دولار، بزيادة أو نقصان 3 بالمئة، مقارنة بمتوسط توقعات المحللين البالغ ‌‏125.25 مليار دولار، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن.‏