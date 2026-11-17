دمشق-سانا
تعمل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تنفيذ مجموعة من البرامج والإجراءات الهادفة إلى دعم الحرفيين العائدين إلى البلاد، ومساعدتهم على استعادة نشاطهم المهني والاقتصادي، من خلال توفير مساحات عمل مجانية وبرامج للتأهيل والتمويل، بالتعاون مع الجهات الشريكة والمنظمات الداعمة.
وأوضح مدير الهيئة إيهاب زكور في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن دعم الحرفيين العائدين إلى البلاد يرتكز على احتياجات المستفيدين، مبيناً أن المرحلة المقبلة تتضمن افتتاح الورش الموجودة في مركز التدريب المهني بدمشق، وإتاحتها كمساحات عمل مجانية أمام الحرفيين العائدين، بما يمكنهم من إنتاج منتجاتهم وتسويقها وبيعها، ويساعدهم على الانطلاق مجدداً ودخول السوق.
شراكة مع الأمم المتحدة
وأشار زكور إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) على إعداد برنامج يستهدف الحرفيين بشكل خاص، ويتضمن تقديم الدعم في مختلف المجالات التي يحتاجونها، بما فيها التأهيل والتمويل، لافتاً إلى أن هذا الدعم يهدف إلى مساعدة الحرفيين على استعادة أعمالهم وتعزيز قدرتهم على تأسيس مشروعاتهم من جديد.
وفيما يتعلق بآليات الحصول على التمويل، بيّن زكور أن الهيئة تعمل على إطلاق منظومة إلكترونية لاستقبال طلبات الراغبين في تأسيس مشروعات جديدة، حيث يتعين على المتقدم تعبئة استمارة تتضمن معلومات عن خبراته ومؤهلاته، وطبيعة المشروع الذي يرغب في تنفيذه، والمكان المقترح لإقامته أو المتاح لديه.
وبيّن زكور أن الطلبات ستخضع للتقييم وفق معايير محددة، تمهيداً لإحالتها إلى الجهات التمويلية والمصارف، في حين تتولى الجهات الشريكة تنفيذ الجوانب الميدانية، بما فيها الزيارات اللازمة لدراسة المشروعات والتحقق من احتياجاتها.
ولفت زكور إلى أن التمويل الذي تعمل الهيئة على توفيره يتوزع على نوعين أساسيين، هما التمويل الاستثماري الذي يستهدف دعم الأصول والتجهيزات اللازمة للمشروع، والتمويل التشغيلي الذي يهدف إلى توفير رأس المال اللازم لتسيير الأعمال.
وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد السوري، نظراً لدورها في تحريك النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز مصادر الدخل، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على إعداد استراتيجية جديدة من المقرر إنجازها مع بداية عام 2027، تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم نمو هذا القطاع.
وتعمل الهيئة على تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، من خلال بناء منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، وربطهم بخدمات التدريب والتأهيل والتمويل والاستشارات، ومساعدتهم على تطوير أعمالهم والانتقال من مرحلة الفكرة إلى الإنتاج والتوسع.