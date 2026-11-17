دمشق-سانا‏

تعمل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تنفيذ مجموعة من البرامج ‏والإجراءات الهادفة إلى دعم الحرفيين العائدين إلى البلاد، ومساعدتهم على استعادة ‏نشاطهم المهني والاقتصادي، من خلال توفير مساحات عمل مجانية وبرامج للتأهيل ‏والتمويل، بالتعاون مع الجهات الشريكة والمنظمات الداعمة.‏

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وأوضح مدير الهيئة إيهاب زكور في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن دعم الحرفيين ‏العائدين إلى البلاد يرتكز على احتياجات المستفيدين، مبيناً أن المرحلة المقبلة تتضمن ‏افتتاح الورش الموجودة في مركز التدريب المهني بدمشق، وإتاحتها كمساحات عمل ‏مجانية أمام الحرفيين العائدين، بما يمكنهم من إنتاج منتجاتهم وتسويقها وبيعها، ‏ويساعدهم على الانطلاق مجدداً ودخول السوق.‏

شراكة مع الأمم المتحدة ‏

وأشار زكور إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ‌‏(‏UNDP‏) على إعداد برنامج يستهدف الحرفيين بشكل خاص، ويتضمن تقديم الدعم ‏في مختلف المجالات التي يحتاجونها، بما فيها التأهيل والتمويل، لافتاً إلى أن هذا ‏الدعم يهدف إلى مساعدة الحرفيين على استعادة أعمالهم وتعزيز قدرتهم على تأسيس ‏مشروعاتهم من جديد.‏

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وفيما يتعلق بآليات الحصول على التمويل، بيّن زكور أن الهيئة تعمل على إطلاق ‏منظومة إلكترونية لاستقبال طلبات الراغبين في تأسيس مشروعات جديدة، حيث يتعين ‏على المتقدم تعبئة استمارة تتضمن معلومات عن خبراته ومؤهلاته، وطبيعة المشروع ‏الذي يرغب في تنفيذه، والمكان المقترح لإقامته أو المتاح لديه.‏

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وبيّن زكور أن الطلبات ستخضع للتقييم وفق معايير محددة، تمهيداً لإحالتها إلى ‏الجهات التمويلية والمصارف، في حين تتولى الجهات الشريكة تنفيذ الجوانب الميدانية، ‏بما فيها الزيارات اللازمة لدراسة المشروعات والتحقق من احتياجاتها.‏

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ولفت زكور إلى أن التمويل الذي تعمل الهيئة على توفيره يتوزع على نوعين أساسيين، ‏هما التمويل الاستثماري الذي يستهدف دعم الأصول والتجهيزات اللازمة للمشروع، ‏والتمويل التشغيلي الذي يهدف إلى توفير رأس المال اللازم لتسيير الأعمال.‏

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وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد السوري، نظراً ‏لدورها في تحريك النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز مصادر الدخل، ‏مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على إعداد استراتيجية جديدة من المقرر إنجازها مع بداية ‏عام 2027، تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم نمو هذا القطاع.‏

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وتعمل الهيئة على تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دوره في ‏الاقتصاد الوطني، من خلال بناء منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال وأصحاب ‏المشروعات، وربطهم بخدمات التدريب والتأهيل والتمويل والاستشارات، ومساعدتهم ‏على تطوير أعمالهم والانتقال من مرحلة الفكرة إلى الإنتاج والتوسع.‏