لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من استمرار الهجمات على ناقلات النفط وتوقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية، فيما حدّت التوقعات بزيادة المعروض مع تعافي صادرات الشرق الأوسط من مكاسب الأسعار.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 1.27 دولار، أو ما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 93.71 دولاراً للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.25 دولار، أو 1.5 بالمئة، إلى 86.97 دولاراً.

وأشارت الوكالة إلى أن خام برنت تراجع بنسبة 20 بالمئة خلال الشهر الجاري، فيما انخفض الخام الأمريكي بنسبة 16 بالمئة.

وكانت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية أظهرت الأسبوع الماضي انخفاض مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي إلى 276.4 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ آب 1982، وذلك في إطار اتفاق أمريكي يقضي بالسحب من الاحتياطي وإطلاق 172 مليون برميل منه.

يشار إلى أن أسعار النفط تراجعت في وقت سابق اليوم، متأثرة بتوقعات زيادة المعروض نتيجة تعافي صادرات الشرق الأوسط وتفوقها على المخاوف من استمرار الهجمات على ناقلات النفط في المنطقة.