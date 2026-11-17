بكين-سانا
اتفق الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الثلاثاء، على اتخاذ خطوات إضافية لخفض الرسوم الجمركية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وذلك عقب محادثات جرت على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).
ونقلت وكالة فرانس برس عن كارني قوله، في بيان: إن الجانبين اتفقا على إجراءات جديدة لتعزيز التجارة الثنائية، تشمل إعفاءات جمركية إضافية على صادرات كندية بقيمة تقارب 400 مليون دولار كندي، إلى جانب تخفيف الرسوم المفروضة على فئات محددة من واردات الصلب والألمنيوم الصينية.
وفي المقابل، وافقت كندا على تمديد الإعفاءات الجمركية الممنوحة لبعض منتجات الصلب والألمنيوم الصينية لمدة عامين إضافيين، بعدما كان مقرراً انتهاء العمل بها في نهاية عام 2026.
وأشار كارني إلى أن بلاده تتقدم بفارق كبير عن الجدول الزمني المحدد لزيادة صادراتها إلى الصين بنسبة 50 بالمئة بحلول نهاية العقد الحالي.
من جهته، أشاد شي جين بينغ بالتحول في العلاقات الثنائية، مؤكداً أن تحسين العلاقات الصينية الكندية وتطويرها يصب في مصلحة شعبي البلدين، ويسهم في صون السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في العالم، مشيراً إلى أن ذلك يمثل الخيار الصحيح.
وتأتي الإجراءات الجديدة استكمالاً لاتفاق أُعلن عنه في كانون الثاني الماضي، عقب زيارة أجراها كارني إلى بكين، في إطار مساعي حكومته لتنويع الشراكات التجارية وتقليل اعتماد كندا على الولايات المتحدة.
ووفق بيان صادر عن مكتب كارني، استعادت كندا حتى الآن إمكانية الوصول إلى السوق الصينية لأكثر من 90 بالمئة من صادراتها التي كانت خاضعة للرسوم الجمركية، بقيمة تقارب 7.5 مليارات دولار كندي، ما يعادل 5.2 مليارات دولار أمريكي.