بكين-سانا‏

اتفق الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم ‏الثلاثاء، على اتخاذ خطوات إضافية لخفض الرسوم الجمركية وتعزيز التبادل ‏التجاري بين البلدين، وذلك عقب محادثات جرت على هامش قمة منتدى التعاون ‏الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن كارني قوله، في بيان: إن الجانبين اتفقا على إجراءات ‏جديدة لتعزيز التجارة الثنائية، تشمل إعفاءات جمركية إضافية على صادرات كندية ‏بقيمة تقارب 400 مليون دولار كندي، إلى جانب تخفيف الرسوم المفروضة على ‏فئات محددة من واردات الصلب والألمنيوم الصينية.‏

وفي المقابل، وافقت كندا على تمديد الإعفاءات الجمركية الممنوحة لبعض منتجات ‏الصلب والألمنيوم الصينية لمدة عامين إضافيين، بعدما كان مقرراً انتهاء العمل بها ‏في نهاية عام 2026.‏

وأشار كارني إلى أن بلاده تتقدم بفارق كبير عن الجدول الزمني المحدد لزيادة ‏صادراتها إلى الصين بنسبة 50 بالمئة بحلول نهاية العقد الحالي.‏

من جهته، أشاد شي جين بينغ بالتحول في العلاقات الثنائية، مؤكداً أن تحسين ‏العلاقات الصينية الكندية وتطويرها يصب في مصلحة شعبي البلدين، ويسهم في ‏صون السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في العالم، مشيراً إلى أن ذلك يمثل الخيار ‏الصحيح.‏

وتأتي الإجراءات الجديدة استكمالاً لاتفاق أُعلن عنه في كانون الثاني الماضي، عقب ‏زيارة أجراها كارني إلى بكين، في إطار مساعي حكومته لتنويع الشراكات التجارية ‏وتقليل اعتماد كندا على الولايات المتحدة.‏

ووفق بيان صادر عن مكتب كارني، استعادت كندا حتى الآن إمكانية الوصول إلى ‏السوق الصينية لأكثر من 90 بالمئة من صادراتها التي كانت خاضعة للرسوم ‏الجمركية، بقيمة تقارب 7.5 مليارات دولار كندي، ما يعادل 5.2 مليارات دولار ‏أمريكي.‏