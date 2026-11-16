لندن-سانا
انخفضت الأسهم الأوروبية قليلاً عند الإغلاق اليوم الإثنين، متراجعة عن مستويات قياسية، مع تأثير الحذر العالمي بشأن مستقبل تجارة الذكاء الاصطناعي سلباً على أسهم قطاع التكنولوجيا وإضعافه الرغبة في المخاطرة.
وذكرت رويترز، أن مؤشر ستوكس 600 الأوروبي أغلق منخفضاً 0.28 بالمئة إلى 662.31 نقطة، منهياً بذلك سلسلة مكاسب استمرت خمس جلسات متتالية، دفعت المؤشر إلى مستويات قياسية مرتفعة.
كما انخفضت الأسهم الأوروبية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل سيمنس إنرجي الذي هبط 1.8 بالمئة وليجراند الذي نزل 0.8 بالمئة.