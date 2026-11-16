لندن-سانا‏

انخفضت الأسهم الأوروبية قليلاً عند الإغلاق اليوم ‏الإثنين، متراجعة عن مستويات قياسية، مع تأثير الحذر ‏العالمي بشأن مستقبل تجارة الذكاء الاصطناعي سلباً ‏على ‌أسهم قطاع التكنولوجيا وإضعافه الرغبة في ‏المخاطرة.‏

وذكرت رويترز، أن مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ‏أغلق منخفضاً 0.28 بالمئة إلى 662.31 نقطة، منهياً ‏بذلك سلسلة مكاسب استمرت خمس جلسات متتالية، ‏دفعت المؤشر إلى مستويات قياسية مرتفعة.‏

كما انخفضت الأسهم الأوروبية المرتبطة بالذكاء ‏الاصطناعي، مثل ⁠سيمنس إنرجي الذي هبط 1.8 ‏بالمئة وليجراند الذي نزل 0.8 بالمئة.‏