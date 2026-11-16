ارتفاع معظم البورصات الخليجية رغم تصاعد التوترات في المنطقة

عواصم-سانا

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع، اليوم الإثنين، رغم المخاوف المرتبطة بتجدد التصعيد العسكري في المنطقة، وسط استمرار حالة الحذر في أوساط المستثمرين.

وذكرت رويترز أن المؤشر الرئيسي في السوق السعودية ارتفع بنسبة 0.1 بالمئة، مدعوماً بصعود سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول، بنسبة 0.8 بالمئة، وسهم شركة أرامكو السعودية بنسبة 0.2 بالمئة.

وفي الإمارات العربية المتحدة، ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.2 بالمئة، كما صعد المؤشر الرئيسي في أبوظبي بالنسبة ذاتها، فيما سجل المؤشر القطري ارتفاعاً بنسبة 2.6 بالمئة، معوضاً جانباً من خسائره في الجلسة السابقة، التي بلغت 1.8 بالمئة، عقب أنباء عن إلغاء صفقة للغاز الطبيعي المسال.

وفي بقية الأسواق الخليجية، ارتفع مؤشر بورصة سلطنة عمان بنسبة 0.3 بالمئة، والمؤشر الكويتي بنسبة 0.2 بالمئة، في حين تراجع المؤشر الرئيسي في البحرين بنسبة 0.3 بالمئة.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، انخفض سهم شركة داندي المتخصصة في تصنيع الأغذية والمشروبات بنسبة 2.4 بالمئة، في أول يوم لتداوله في السوق.

ويأتي أداء الأسواق الخليجية وسط تصاعد المخاوف الأمنية في المنطقة، إذ أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية “UKMTO”، في وقت سابق اليوم، تلقيها بلاغاً عن تعرض ناقلة نفط لضربة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة العالمية.