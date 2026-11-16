كارني: كندا قد تتجه لشركات السيارات الصينية إذا فشلت المفاوضات التجارية مع واشنطن

بنوم بنه-سانا
قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الإثنين: إن بلاده قد تتجه إلى شركات صناعة السيارات الصينية، في حال فشلت المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة في الحفاظ على تكامل قطاع السيارات في أمريكا الشمالية.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن كارني، خلال تصريحات للصحفيين في كمبوديا على هامش مشاركته في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، قوله: إن المحادثات التجارية مع واشنطن تمثل أولوية لحكومته، مشيراً إلى أن نتائجها ستحدد توجه كندا نحو خيارات استثمارية بديلة.
وأضاف أن بلاده تمتلك عمالة مؤهلة في قطاع السيارات، وتسعى إلى الاستفادة من قدراتها ضمن سوق متكاملة في أمريكا الشمالية، إلا أن الإجراءات التجارية الأمريكية أضعفت هذا التكامل.
ونفى كارني أن يكون التلويح بالانفتاح على الاستثمارات الصينية ورقة ضغط في المفاوضات مع واشنطن، قائلاً إن الأمر يتعلق برد فعل على الإجراءات الأمريكية، وإن كندا ستواصل البحث عن فرص بديلة إذا لم تُستغل قدراتها الصناعية بالكامل.
وأكد أن أي استثمارات صينية محتملة في قطاع السيارات الكندي يجب أن تتضمن عمليات تصنيع فعلية داخل البلاد، وليس مجرد تجميع قطع مستوردة أو سيارات جاهزة، مع الالتزام بمعايير العمل وإنشاء مرافق إنتاج وسلاسل إمداد محلية.
وتأتي تصريحات كارني قبيل قمة مرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة شينزن خلال الأسبوع الجاري، وسط خلافات تجارية مع واشنطن بشأن مستقبل صناعة السيارات في أمريكا الشمالية.