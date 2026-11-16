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كارني: كندا قد تتجه لشركات السيارات الصينية إذا فشلت المفاوضات التجارية مع واشنطن

كارني كندا كارني: كندا قد تتجه لشركات السيارات الصينية إذا فشلت المفاوضات التجارية مع واشنطن
رئيس وزراء كندا مارك كارني يتحدث إلى الصحفيين خلال القمة الفرنكوفونية المنعقدة في كمبوديا- أسوشيتد برس

بنوم بنه-سانا‏

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الإثنين: إن بلاده قد تتجه إلى شركات صناعة ‏السيارات الصينية، في حال فشلت المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة في الحفاظ على تكامل ‏قطاع السيارات في أمريكا الشمالية.‏

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن كارني، خلال تصريحات للصحفيين في كمبوديا على هامش ‏مشاركته في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، قوله: إن المحادثات التجارية مع واشنطن ‏تمثل أولوية لحكومته، مشيراً إلى أن نتائجها ستحدد توجه كندا نحو خيارات استثمارية بديلة.‏

وأضاف أن بلاده تمتلك عمالة مؤهلة في قطاع السيارات، وتسعى إلى الاستفادة من قدراتها ضمن ‏سوق متكاملة في أمريكا الشمالية، إلا أن الإجراءات التجارية الأمريكية أضعفت هذا التكامل.‏

ونفى كارني أن يكون التلويح بالانفتاح على الاستثمارات الصينية ورقة ضغط في المفاوضات مع ‏واشنطن، قائلاً إن الأمر يتعلق برد فعل على الإجراءات الأمريكية، وإن كندا ستواصل البحث عن ‏فرص بديلة إذا لم تُستغل قدراتها الصناعية بالكامل.‏

وأكد أن أي استثمارات صينية محتملة في قطاع السيارات الكندي يجب أن تتضمن عمليات تصنيع ‏فعلية داخل البلاد، وليس مجرد تجميع قطع مستوردة أو سيارات جاهزة، مع الالتزام بمعايير العمل ‏وإنشاء مرافق إنتاج وسلاسل إمداد محلية.‏

وتأتي تصريحات كارني قبيل قمة مرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة شينزن ‏خلال الأسبوع الجاري، وسط خلافات تجارية مع واشنطن بشأن مستقبل صناعة السيارات في ‏أمريكا الشمالية.‏

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