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مديرية التجارة الداخلية بدمشق تنظم 336 ضبطاً تموينياً خلال أسبوع

حماية المستهلك مديرية التجارة الداخلية بدمشق تنظم 336 ضبطاً تموينياً خلال أسبوع
عناصر من مديرية التجارة الداخلية بدمشق خلال جولة في أحد الأسواق- أرشيف- سانا

 دمشق-سانا
 
‏نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دمشق 336 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة في أسواق المدينة خلال الأسبوع الماضي، وذلك في إطار جهودها الرقابية ‏لمتابعة الأسواق وضبط ‏المخالفات وحماية المستهلك. ‏ ‏
 
وأوضح مدير المديرية غياث البكور في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أنه تم تسيير 142 دورية تموينية استهدفت 1806 فعاليات تجارية في مختلف مناطق المحافظة، تم خلالها تنظيم 336 ضبطاً لمخالفات متنوعة، شملت عدم الالتزام بإبراز الفواتير النظامية، أو بعرض بطاقات البيان والأسعار، أو الاشتراطات الصحية، إضافة إلى غش وغبن المستهلك.
 
ولفت البكور إلى أنه تم سحب 72 عينة من المواد الغذائية وغير الغذائية لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، والتأكد من سلامة المواد الغذائية صحياً وغذائياً.

إغلاق 17 محلاً تجارياً

وبين البكور أنه تم إغلاق 17 محلاً تجارياً لارتكاب مخالفات تتعلق بعدم التقيد بالاشتراطات الصحية وغش وغبن المستهلك وعدم الإعلان عن الأسعار، كما تمت معالجة 48 شكوى مقدمة من المواطنين.
 
‌‏وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دمشق نظمت 315 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة في أسواق المدينة خلال الفترة الممتدة من 31 تشرين الأول الماضي حتى 6 تشرين الثاني الجاري.
 

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