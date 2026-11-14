كوريا الجنوبية تتقدم إلى المرتبة العاشرة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي ‏

سيئول-سانا‏

تقدمت كوريا الجنوبية إلى المرتبة العاشرة عالمياً في تصنيف التنافسية في مجالي التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لعام ‌‏2026، محققةً تقدماً بثمانية مراكز مقارنة بالعام الماضي.‏

ونقلت وكالة يونهاب عن وزارة العلوم الكورية الجنوبية قولها اليوم السبت: إن التصنيف، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية ‏الإدارية، شمل 70 دولة، وتصدرت الولايات المتحدة قائمته، تلتها سنغافورة، فيما جاءت الصين في المرتبة السابعة، واليابان ‏في المرتبة التاسعة عشرة.‏

وأرجعت الوزارة هذا التقدم إلى الجهود الحكومية والمرونة التي تتمتع بها البلاد، مؤكدةً مواصلة تنفيذ السياسات المتعلقة ‏بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.‏

يشار إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ تعهد في الثاني من تشرين الثاني الجاري، بتوسيع الاستثمارات ‌‏الحكومية في مجالات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتقنيات المستقبلية، ‏بهدف دعم النمو الاقتصادي وتقليص ‏الفجوات الاجتماعية، وتحقيق ما وصفه بـ”النمو ‏للجميع”.‏