كوريا الجنوبية تتقدم إلى المرتبة العاشرة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي ‏

سيئول-سانا
تقدمت كوريا الجنوبية إلى المرتبة العاشرة عالمياً في تصنيف التنافسية في مجالي التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لعام 2026، محققةً تقدماً بثمانية مراكز مقارنة بالعام الماضي.
ونقلت وكالة يونهاب عن وزارة العلوم الكورية الجنوبية قولها اليوم السبت: إن التصنيف، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، شمل 70 دولة، وتصدرت الولايات المتحدة قائمته، تلتها سنغافورة، فيما جاءت الصين في المرتبة السابعة، واليابان في المرتبة التاسعة عشرة.
وأرجعت الوزارة هذا التقدم إلى الجهود الحكومية والمرونة التي تتمتع بها البلاد، مؤكدةً مواصلة تنفيذ السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
يشار إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ تعهد في الثاني من تشرين الثاني الجاري، بتوسيع الاستثمارات الحكومية في مجالات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتقنيات المستقبلية، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتقليص الفجوات الاجتماعية، وتحقيق ما وصفه بـ”النمو للجميع”.