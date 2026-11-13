مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة يحقق معدّلاً هو الأعلى منذ أربع سنوات

واشنطن-سانا
شهد مؤشر أسعار المنتجين (PPI) تسارعاً إضافياً الشهر الماضي في الولايات المتحدة، حيث ارتفع بنسبة 6,5 في المئة على أساس سنوي، وهو أعلى معدل له منذ نهاية العام 2022، في مؤشر إلى استمرار الضغوط التضخمية على قطاع الإنتاج والأعمال.
وقالت وزارة العمل الأمريكية في تقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل اليوم الجمعة”: إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري، بعد زيادة بلغت 1.4 بالمئة في أيلول الماضي، فيما ارتفع المؤشر بنسبة 6.5 بالمئة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في تشرين الأول، مقارنة بـ 6.3 بالمئة في الشهر السابق.
ارتفاع أسعار السلع والخدمات
وأظهر التقرير أن أسعار السلع النهائية ارتفعت بنسبة 0.5 بالمئة خلال تشرين الأول الماضي، فيما زادت أسعار الخدمات بنسبة 0.2 بالمئة، مشيراً إلى أن أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.3 بالمئة، في حين تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 0.1 بالمئة.
وأوضح التقرير، أن أسعار السلع النهائية ارتفعت بنسبة 10.2 بالمئة على أساس سنوي، وهو أكبر ارتفاع منذ تشرين الأول عام 2022، بينما واصلت أسعار الخدمات ارتفاعها للشهر الخامس على التوالي.
ارتفاع تكاليف النقل والشحن
ولفت التقرير إلى أن تكاليف خدمات النقل والتخزين ارتفعت بنسبة 2 بالمئة، وكان النقل البري للبضائع من أبرز العوامل المساهمة في هذا الارتفاع، إذ زادت أسعاره بنسبة 3.9 بالمئة، الأمر الذي يعكس استمرار الضغوط على تكاليف نقل السلع وتوزيعها.
وفي المقابل، انخفضت أسعار وقود الديزل بنسبة 7.9 بالمئة خلال الشهر، رغم ارتفاعها بنسبة 115.2 بالمئة على أساس سنوي.
ويُعد مؤشر أسعار المنتجين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تقيس متوسط التغير في أسعار البيع التي يحصل عليها المنتجون المحليون مقابل السلع والخدمات، كما يُستخدم لرصد الضغوط التضخمية في مراحل الإنتاج والتوريد، وتقييم انعكاساتها المحتملة على أسعار المستهلكين والسياسة النقدية الأمريكية.