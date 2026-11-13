مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة يحقق معدّلاً هو الأعلى منذ أربع سنوات

واشنطن-سانا‏



شهد مؤشر أسعار المنتجين (PPI‏) تسارعاً إضافياً الشهر الماضي في الولايات ‏المتحدة، حيث ارتفع بنسبة 6,5 في المئة على أساس سنوي، وهو أعلى معدل له منذ ‏نهاية العام 2022، في مؤشر إلى استمرار الضغوط التضخمية على قطاع الإنتاج ‏والأعمال.

وقالت وزارة العمل الأمريكية في تقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل اليوم ‏الجمعة”: إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة على ‏أساس شهري، بعد زيادة بلغت 1.4 بالمئة في أيلول الماضي، فيما ارتفع المؤشر ‏بنسبة 6.5 بالمئة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في تشرين الأول، مقارنة بـ 6.3 ‏بالمئة في الشهر السابق.

ارتفاع أسعار السلع والخدمات

وأظهر التقرير أن أسعار السلع النهائية ارتفعت بنسبة 0.5 بالمئة خلال تشرين الأول ‏الماضي، فيما زادت أسعار الخدمات بنسبة 0.2 بالمئة، مشيراً إلى أن أسعار المواد ‏الغذائية سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.3 بالمئة، في حين تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 0.1 ‏بالمئة.

وأوضح التقرير، أن أسعار السلع النهائية ارتفعت بنسبة 10.2 بالمئة على أساس ‏سنوي، وهو أكبر ارتفاع منذ تشرين الأول عام 2022، بينما واصلت أسعار الخدمات ‏ارتفاعها للشهر الخامس على التوالي.

ارتفاع تكاليف النقل والشحن

ولفت التقرير إلى أن تكاليف خدمات النقل والتخزين ارتفعت بنسبة 2 بالمئة، وكان ‏النقل البري للبضائع من أبرز العوامل المساهمة في هذا الارتفاع، إذ زادت أسعاره ‏بنسبة 3.9 بالمئة، الأمر الذي يعكس استمرار الضغوط على تكاليف نقل السلع ‏وتوزيعها.‏

وفي المقابل، انخفضت أسعار وقود الديزل بنسبة 7.9 بالمئة خلال الشهر، رغم ‏ارتفاعها بنسبة 115.2 بالمئة على أساس سنوي.‏

ويُعد مؤشر أسعار المنتجين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تقيس متوسط ‏التغير في أسعار البيع التي يحصل عليها المنتجون المحليون مقابل السلع والخدمات، ‏كما يُستخدم لرصد الضغوط التضخمية في مراحل الإنتاج والتوريد، وتقييم انعكاساتها ‏المحتملة على أسعار المستهلكين والسياسة النقدية الأمريكية.‏