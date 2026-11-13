بيسنت يحذّر الفيدرالي الأمريكي من التشدد في مواجهة صدمة الطاقة

واشنطن-سانا‏

حذّر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الجمعة، مجلس الاحتياطي الفيدرالي ‏من المبالغة في رفع أسعار الفائدة استجابةً لصدمة الطاقة الناجمة عن الحرب مع ‏إيران، مؤكداً أن الاقتصاد الأمريكي يمتلك مقومات قوية تمكّنه من تجاوز تداعياتها، ‏وأن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة يبقى مؤقتاً وتتراجع حدته.

ونقلت شبكة ‏CNBC‏ الأمريكية عن بيسنت قوله في مقابلة: إن البنك المركزي ‏الأمريكي ينبغي أن يتعامل بمرونة وانفتاح مع تداعيات صدمة الطاقة، وألا يندفع نحو ‏تشديد السياسة النقدية بصورة مبالغ فيها، محذراً من أن رفع أسعار الفائدة مع انحسار ‏الصدمة قد يؤدي إلى قراءات مضللة للمؤشرات الاقتصادية.

وأوضح بيسنت أن ما تشهده الأسواق يمثل صدمة في جانب المعروض من الطاقة، ‏مشيراً إلى أن أساسات الاقتصاد الأمريكي لا تزال قوية للغاية، وأن الاقتصاد قادر ‏على استيعاب التداعيات الناجمة عن اضطرابات أسواق الطاقة.‏

وتوقع وزير الخزانة الأمريكي صدور بيانات إيجابية بشأن التضخم الأسبوع المقبل، في ‏ظل تراجع أسعار البنزين، معتبراً أن صدمة الإمدادات المؤقتة لا تستدعي تغيير مسار ‏السياسة النقدية أو اتخاذ إجراءات تشديدية قد لا تتناسب مع طبيعة التطورات ‏الاقتصادية.‏

وتأتي تصريحات بيسنت في ظل تداعيات الحرب مع إيران على أسواق الطاقة ‏العالمية، وما تسببت به من اضطرابات في الإمدادات وارتفاع تكاليف الوقود، وسط ‏مخاوف من انعكاس ذلك على التضخم والنمو الاقتصادي، ما يضع الاحتياطي ‏الفيدرالي أمام تحدي احتواء الضغوط السعرية دون اللجوء إلى تشديد نقدي قد يبطئ ‏النشاط الاقتصادي.‏