بيسنت يحذّر الفيدرالي الأمريكي من التشدد في مواجهة صدمة الطاقة

واشنطن-سانا
حذّر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الجمعة، مجلس الاحتياطي الفيدرالي من المبالغة في رفع أسعار الفائدة استجابةً لصدمة الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران، مؤكداً أن الاقتصاد الأمريكي يمتلك مقومات قوية تمكّنه من تجاوز تداعياتها، وأن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة يبقى مؤقتاً وتتراجع حدته.
ونقلت شبكة CNBC الأمريكية عن بيسنت قوله في مقابلة: إن البنك المركزي الأمريكي ينبغي أن يتعامل بمرونة وانفتاح مع تداعيات صدمة الطاقة، وألا يندفع نحو تشديد السياسة النقدية بصورة مبالغ فيها، محذراً من أن رفع أسعار الفائدة مع انحسار الصدمة قد يؤدي إلى قراءات مضللة للمؤشرات الاقتصادية.
وأوضح بيسنت أن ما تشهده الأسواق يمثل صدمة في جانب المعروض من الطاقة، مشيراً إلى أن أساسات الاقتصاد الأمريكي لا تزال قوية للغاية، وأن الاقتصاد قادر على استيعاب التداعيات الناجمة عن اضطرابات أسواق الطاقة.
وتوقع وزير الخزانة الأمريكي صدور بيانات إيجابية بشأن التضخم الأسبوع المقبل، في ظل تراجع أسعار البنزين، معتبراً أن صدمة الإمدادات المؤقتة لا تستدعي تغيير مسار السياسة النقدية أو اتخاذ إجراءات تشديدية قد لا تتناسب مع طبيعة التطورات الاقتصادية.
وتأتي تصريحات بيسنت في ظل تداعيات الحرب مع إيران على أسواق الطاقة العالمية، وما تسببت به من اضطرابات في الإمدادات وارتفاع تكاليف الوقود، وسط مخاوف من انعكاس ذلك على التضخم والنمو الاقتصادي، ما يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام تحدي احتواء الضغوط السعرية دون اللجوء إلى تشديد نقدي قد يبطئ النشاط الاقتصادي.