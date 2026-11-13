انخفاض الطلب العالمي على الفضة 5 بالمئة خلال العام الجاري

لندن-سانا

أظهر بحث أجرته شركة الاستشارات “Metals Focus” البريطانية لصالح معهد الفضة العالمي اليوم الجمعة، انخفاض الطلب العالمي على المعدن بنسبة 5 بالمئة خلال العام الجاري، نتيجة تراجع مشتريات المشغولات الفضية وانخفاض استخدامها في صناعة الألواح الشمسية، وسط ارتفاع الأسعار وتسارع توجه الشركات نحو استخدام بدائل أخرى.

ووفق البحث الذي نقلت شبكة سي إن إن الاقتصادية مقتطفات منه، فإن الطلب العالمي على المعدن سيبلغ 1.08 مليار أونصة خلال العام الحالي كما أن الطلب الصناعي على المعدن مرشح للتراجع بنسبة 3 بالمئة خلال 2026، مع انخفاض تركيبات أنظمة الطاقة الشمسية، ولا سيما في الصين، وتسارع استبدال الفضة بمواد بديلة نتيجة ارتفاع أسعارها.

تراجع الطلب الاستهلاكي والاستثماري

وبحسب البحث فإن الطلب على المشغولات الفضية مرشح للانخفاض بنسبة 22 بالمئة، وعلى الأدوات الفضية بنسبة 17 بالمئة، بفعل ارتفاع الأسعار وضعف الإنفاق في المناطق الريفية بالهند، إلى جانب تراجع الطلب في الصين والولايات المتحدة.

وتوقعت الشركة انخفاض الطلب العالمي على السبائك والعملات الفضية بنسبة 2 بالمئة خلال العام الجاري، مع تراجع الاستثمار الفردي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياته منذ عام 2010.

تغيرات في الأسواق العالمية

وفيما يتعلق بالاستثمارات، توقعت “Metals Focus” تسجيل صافي تدفقات خارجة من المنتجات المتداولة المدعومة بالفضة بنحو 45 مليون أونصة خلال العام الجاري، مقارنة بتدفقات داخلة بلغت 278 مليون أونصة خلال عام 2025، بينما بلغت حيازات هذه المنتجات نحو 1.25 مليار أونصة حتى أوائل تشرين الثاني الجاري.

وبحسب ما جاء في البحث، فإن أسعار الفضة ارتفعت بنسبة 147 بالمئة خلال عام 2025، قبل أن تتراجع خلال العام الجاري، متأثرة بتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار وزيادة عوائد السندات، بعد أن سجلت مستوى قياسياً بلغ 121.6 دولاراً للأونصة في كانون الثاني الماضي.

وتُستخدم الفضة في صناعة المجوهرات والإلكترونيات والسيارات الكهربائية والألواح الشمسية، إضافة إلى أغراض الاستثمار.