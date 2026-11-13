الطاقة الدولية تتوقع فائضاً نفطياً بـ1.7 مليون برميل يومياً في نهاية 2026

باريس-سانا

توقعت وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة تسجيل فائض في المعروض النفطي العالمي بنحو 1.7 مليون برميل يومياً خلال الربع الأخير من عام 2026، في ظل تراجع الطلب العالمي على النفط.

وأوضحت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الطلب العالمي على النفط مرشح للتراجع بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري، مشيرة إلى ظهور مؤشرات على استعادة سوق النفط العالمية توازنها، مع تحسن نسبي في معادلة العرض والطلب.

وفي سياق متصل، كشفت الوكالة أن الدول الأعضاء تعتزم سحب 71 مليون برميل إضافية من مخزونات الطوارئ حتى نهاية شباط 2027، ضمن التحركات الرامية إلى إدارة إمدادات النفط ومواجهة تقلبات السوق.

وتأتي توقعات وكالة الطاقة الدولية في وقت تواجه فيه أسواق النفط العالمية تحديات مرتبطة بتباطؤ الطلب وتغير مستويات الإنتاج والإمدادات، وسط ترقب لتحركات كبار المنتجين ومدى تأثيرها على الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويُعد فائض المعروض أحد العوامل الرئيسة الضاغطة على أسعار النفط، إذ يؤدي تجاوز الإنتاج للاستهلاك إلى زيادة المخزونات ورفع احتمالات تراجع الأسعار، ما يضع سياسات الإنتاج لدى الدول المصدرة أمام تحديات تتعلق بالحفاظ على استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.