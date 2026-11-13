أرامكو تبيع 7 ملايين برميل من خام الخفجي لمصافٍ صينية وكورية

سنغافورة-سانا

أكد متعاملون أن شركة “أرامكو” للتجارة باعت نحو سبعة ملايين برميل من خام الخفجي لمصافٍ لتكرير النفط في الصين وكوريا الجنوبية، في عطاء أُغلق أمس الأول الأربعاء.

ونقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة عن شركات بتروتشاينا وشينغ هونغ للبتروكيماويات ودونغ مينغ للبتروكيماويات الصينية قولها: إن كلاً منها اشترت مليوني برميل، فيما اشترت مصفاة في كوريا الجنوبية مليون برميل، على أن تُسلّم الشحنات في شباط المقبل، بسعر يزيد بنحو 3 إلى 4 دولارات للبرميل على أسعار دبي لشهر كانون الثاني المقبل.

وأشار المتعاملون إلى أن الشحنات المباعة على أساس النقل من سفينة إلى أخرى حققت خصماً بنحو خمسة دولارات للبرميل مقارنة بالأسعار المرجعية لخام دبي.

وكانت أرامكو للتجارة عرضت الخام في سنغافورة للتحميل عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل الفجيرة في الإمارات خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني، مع خيارات للتسليم خلال الفترة الممتدة من كانون الأول إلى شباط المقبل.

يذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو” أمين الناصر توقع في الخامس من تشرين الأول الماضي، أن تستغرق إعادة بناء ‏مخزونات النفط العالمية التي جرى السحب منها في إطار إجراءات طارئة نحو عامين، محذراً من أن نقص إمدادات الخام والوقود المكرر مرشح للتفاقم في ظل استمرار اضطرابات حركة الشحن عبر مضيق هرمز.‏