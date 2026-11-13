‏”مصدر” الإماراتية تستكمل مشروعاً للطاقة الشمسية والتخزين في كاليفورنيا‏

أبوظبي-سانا
استكملت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” مشروع “لوكهارت” للطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، باستثمارات بلغت 950 مليون دولار، في خطوة تعزز حضورها في سوق الطاقة المتجددة الأمريكية.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام” اليوم الجمعة أن المشروع، الذي طورته شركة “تيرا جين” المملوكة بشكل مشترك لـ”مصدر” و”أجنيو إنفراستركشر بارتنرز”، تبلغ قدرته الإجمالية 538.7 ميغاواط، منها 365 ميغاواط للطاقة الشمسية و173.7 ميغاواط لتخزين الكهرباء بالبطاريات، بما يوفر احتياجات نحو 350 ألف منزل ومنشأة تجارية.
وأسهم المشروع في توفير أكثر من ألف فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء، فيما يُتوقع أن يحقق أكثر من 40 مليون دولار من إيرادات الضرائب العقارية طوال فترة تشغيله.
يشار إلى أن “مصدر” التي استثمرت نحو 3 مليارات دولار في الولايات المتحدة، تعتزم استثمار 20 مليار دولار إضافية خلال العقد المقبل، مستهدفة رفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها في السوق الأمريكية إلى 25 غيغاواط بحلول عام 2030، بحسب وكالة “وام”.
وبحسب وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، تخطط الإمارات التي تعد السوق الأسرع نمواً لمصادر الطاقة المتجددة على مستوى المنطقة، لتوليد معظم طاقتها الكهربائية من مصادر الطاقة الشمسية بحلول عام 2050.