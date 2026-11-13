‏”مصدر” الإماراتية تستكمل مشروعاً للطاقة الشمسية والتخزين في كاليفورنيا‏

أبوظبي-سانا‏

استكملت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” مشروع “لوكهارت” للطاقة الشمسية وتخزين ‏الكهرباء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، باستثمارات بلغت 950 مليون دولار، في خطوة تعزز ‏حضورها في سوق الطاقة المتجددة الأمريكية.‏

وذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام” اليوم الجمعة أن المشروع، الذي طورته شركة “تيرا جين” ‏المملوكة بشكل مشترك لـ”مصدر” و”أجنيو إنفراستركشر بارتنرز”، تبلغ قدرته الإجمالية 538.7 ‏ميغاواط، منها 365 ميغاواط للطاقة الشمسية و173.7 ميغاواط لتخزين الكهرباء بالبطاريات، بما ‏يوفر احتياجات نحو 350 ألف منزل ومنشأة تجارية.‏

وأسهم المشروع في توفير أكثر من ألف فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء، فيما يُتوقع أن يحقق ‏أكثر من 40 مليون دولار من إيرادات الضرائب العقارية طوال فترة تشغيله.‏

يشار إلى أن “مصدر” التي استثمرت نحو 3 مليارات دولار في الولايات المتحدة، تعتزم استثمار ‌‏20 مليار دولار إضافية خلال العقد المقبل، مستهدفة رفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها في ‏السوق الأمريكية إلى 25 غيغاواط بحلول عام 2030، بحسب وكالة “وام”.‏

وبحسب وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، تخطط الإمارات التي تعد السوق الأسرع نمواً ‏لمصادر الطاقة المتجددة على مستوى المنطقة، لتوليد معظم طاقتها الكهربائية من مصادر الطاقة ‏الشمسية بحلول عام 2050.‏