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النفط يتجه لمزيد من الانخفاض مع تراجع مخاوف التصعيد العسكري في المنطقة

00 1 النفط يتجه لمزيد من الانخفاض مع تراجع مخاوف التصعيد العسكري في المنطقة
رافعة مضخة نفط ومنصة حفر جنوب ميدلاند بولاية تكساس الأمريكية-Reuters

ملبورن-سانا‏

تتجه أسعار النفط نحو تسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، رغم تباين أدائها اليوم الجمعة، في ظل استمرار ‏الحصار الأمريكي على إيران وتراجع المخاوف من تجدد مواجهات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة، بحسب وكالة ‏رويترز.‏

وذكرت الوكالة أن العقود الآجلة لخام برنت سجلت 95.41 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط ‌‏88.52 دولاراً، ليتجه الخامان نحو تسجيل خسائر أسبوعية بنحو 2.4 بالمئة و2.5 بالمئة على التوالي.‏

وأشارت الوكالة إلى أن استمرار المخاطر التي تهدد حركة شحنات النفط عبر مضيق هرمز، ولا سيما التقارير عن ‏تعرض ناقلات لانفجارات، إلى جانب إعلان ميليشيا الحوثي استهداف منشآت نفطية سعودية، لا يزال يثير قلق ‏الأسواق.‏

وأضافت أن ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 4.7 ملايين برميل الأسبوع الماضي، خلافاً لتوقعات المحللين ‏بانخفاضها، أسهم أيضاً في الضغط على الأسعار.‏

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب في وقت سابق اليوم عن اعتقاده بأن الحرب ستنتهي قريباً، من دون تحديد ‏موعد لذلك، مشيراً إلى أن عدداً من دول الخليج طلبت منه الإبقاء على الوضع الراهن في التعامل مع إيران خلال ‏الفترة الحالية.‏

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