النفط يتجه لمزيد من الانخفاض مع تراجع مخاوف التصعيد العسكري في المنطقة

ملبورن-سانا
تتجه أسعار النفط نحو تسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، رغم تباين أدائها اليوم الجمعة، في ظل استمرار الحصار الأمريكي على إيران وتراجع المخاوف من تجدد مواجهات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة، بحسب وكالة رويترز.
وذكرت الوكالة أن العقود الآجلة لخام برنت سجلت 95.41 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 88.52 دولاراً، ليتجه الخامان نحو تسجيل خسائر أسبوعية بنحو 2.4 بالمئة و2.5 بالمئة على التوالي.
وأشارت الوكالة إلى أن استمرار المخاطر التي تهدد حركة شحنات النفط عبر مضيق هرمز، ولا سيما التقارير عن تعرض ناقلات لانفجارات، إلى جانب إعلان ميليشيا الحوثي استهداف منشآت نفطية سعودية، لا يزال يثير قلق الأسواق.
وأضافت أن ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 4.7 ملايين برميل الأسبوع الماضي، خلافاً لتوقعات المحللين بانخفاضها، أسهم أيضاً في الضغط على الأسعار.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب في وقت سابق اليوم عن اعتقاده بأن الحرب ستنتهي قريباً، من دون تحديد موعد لذلك، مشيراً إلى أن عدداً من دول الخليج طلبت منه الإبقاء على الوضع الراهن في التعامل مع إيران خلال الفترة الحالية.