الدولار يستقر قرب أعلى مستوياته في 19 شهراً

سنغافورة-سانا‏

‏استقر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة، قرب أعلى مستوياته في 19 شهراً، مدعوماً بتزايد التوقعات باتجاه مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.‏

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، تراجع ‏بنسبة 0.05 بالمئة إلى 103.17 نقاط، ليبقى قرب أعلى مستوى له منذ نيسان 2025، فيما انخفض اليورو بنسبة 0.1 ‏بالمئة إلى 1.1049 دولار، متجهاً لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ أواخر أيلول الماضي، بتراجعه 0.8 بالمئة ‏خلال الأسبوع.‏

وفي سوق العملات الرئيسة، تراجع الدولار الأسترالي بنحو 2.5 بالمئة خلال الشهر الماضي، ليسجل أسوأ أداء بين ‏عملات مجموعة العشر مقابل الدولار الأمريكي، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأسترالية خلال العام المقبل، فيما ‏استقر الدولار أمام الفرنك السويسري عند 0.835 فرنك، وبقي الين الياباني عند 159.875 يناً للدولار، قريباً من أدنى ‏مستوياته منذ أوائل أيلول الماضي.‏

وأكدت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في وقت سابق اليوم أن حكومة بلادها ستتخذ الإجراءات المناسبة ‏للتعامل مع تقلبات أسعار الصرف، في مؤشر على تصاعد مخاوف السلطات من استمرار تراجع العملة اليابانية.‏

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 34 نقطة أساس خلال الجلستين الماضيتين، ‏مسجلة أكبر زيادة خلال يومين في نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، بالتزامن مع تحذيرات أطلقها مسؤولون في مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي من استمرار ارتفاع معدلات التضخم.‏

وتأتي تحركات أسواق العملات في ظل استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة وتباين توجهات البنوك ‏المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة، إذ تزيد توقعات رفع الفائدة الأمريكية جاذبية الأصول المقومة بالدولار، فيما ‏تضغط على العملات الأخرى، ولا سيما الين الياباني الذي يواجه تراجعاً متواصلاً دفعه إلى الاقتراب من مستويات ‏تستدعي، وفق تحذيرات طوكيو، اتخاذ إجراءات للحد من تقلبات سعر الصرف.‏