الدولار يستقر قرب أعلى مستوياته في 19 شهراً

سنغافورة-سانا
استقر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة، قرب أعلى مستوياته في 19 شهراً، مدعوماً بتزايد التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، تراجع بنسبة 0.05 بالمئة إلى 103.17 نقاط، ليبقى قرب أعلى مستوى له منذ نيسان 2025، فيما انخفض اليورو بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1.1049 دولار، متجهاً لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ أواخر أيلول الماضي، بتراجعه 0.8 بالمئة خلال الأسبوع.
وفي سوق العملات الرئيسة، تراجع الدولار الأسترالي بنحو 2.5 بالمئة خلال الشهر الماضي، ليسجل أسوأ أداء بين عملات مجموعة العشر مقابل الدولار الأمريكي، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأسترالية خلال العام المقبل، فيما استقر الدولار أمام الفرنك السويسري عند 0.835 فرنك، وبقي الين الياباني عند 159.875 يناً للدولار، قريباً من أدنى مستوياته منذ أوائل أيلول الماضي.
وأكدت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في وقت سابق اليوم أن حكومة بلادها ستتخذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع تقلبات أسعار الصرف، في مؤشر على تصاعد مخاوف السلطات من استمرار تراجع العملة اليابانية.
وفي الولايات المتحدة، ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 34 نقطة أساس خلال الجلستين الماضيتين، مسجلة أكبر زيادة خلال يومين في نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، بالتزامن مع تحذيرات أطلقها مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي من استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
وتأتي تحركات أسواق العملات في ظل استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة وتباين توجهات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة، إذ تزيد توقعات رفع الفائدة الأمريكية جاذبية الأصول المقومة بالدولار، فيما تضغط على العملات الأخرى، ولا سيما الين الياباني الذي يواجه تراجعاً متواصلاً دفعه إلى الاقتراب من مستويات تستدعي، وفق تحذيرات طوكيو، اتخاذ إجراءات للحد من تقلبات سعر الصرف.