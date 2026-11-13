الميزانية الأمريكية تسجل عجزاً قياسياً مع بداية السنة المالية 2027‏

واشنطن-سانا‏

سجلت الميزانية الأمريكية عجزاً قياسياً لشهر تشرين الأول بلغ 404 مليارات دولار، مع بداية السنة المالية لعام ‌‏2027، بزيادة قدرها 120 مليار دولار، أي ما يعادل 42 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في مؤشر على ‏اتساع الضغوط المالية على الحكومة الأمريكية، بفعل تراجع الإيرادات وارتفاع الإنفاق إلى مستويات غير مسبوقة.‏

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية التي صدرت أمس الخميس، أن الإيرادات الحكومية انخفضت خلال تشرين ‏الأول بمقدار 35 مليار دولار، أي بنسبة 9 بالمئة، لتصل إلى 369 مليار دولار، متأثرة بشكل رئيس بتراجع صافي ‏الإيرادات المتأتية من الرسوم الجمركية، إلى جانب انخفاض بعض الإيرادات الضريبية.‏

تراجع الإيرادات الضريبية

وبيّنت الوزارة أن الضرائب الشخصية المقدرة، التي يدفعها الأفراد مباشرة خارج نظام الاستقطاع من الأجور، تراجعت ‏بمقدار 29 مليار دولار، أو 36 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرة إلى أن المقارنة تأثرت بارتفاع ‏الإيرادات الضريبية آنذاك نتيجة تأجيل مواعيد تقديم الإقرارات لسكان ولاية كاليفورنيا المتضررين من حرائق الغابات ‏عام 2025.‏

وفي المقابل، بلغت النفقات الحكومية 773 مليار دولار خلال تشرين الأول الماضي، وهو مستوى قياسي لهذا الشهر، ‏بزيادة 84 مليار دولار، أو 12 بالمئة، على أساس سنوي، ما عمّق الفجوة بين الإيرادات والمصروفات في بداية السنة ‏المالية الجديدة.‏

ارتفاع الإنفاق الحكومي والعسكري

ولفتت وزارة الخزانة إلى أن الزيادة في الإنفاق شملت ارتفاع نفقات وزارة الزراعة الأمريكية بمقدار 14 مليار دولار، ‏بنسبة 80 بالمئة، نتيجة مدفوعات الإغاثة الزراعية، فضلاً عن زيادة الإنفاق العسكري بمقدار 28 مليار دولار، بنسبة ‌‏30 بالمئة، بسبب تحويل مخصصات إلى صناديق الائتمان العسكرية تأخر صرفها جراء الإغلاق الحكومي العام ‏الماضي، إلى جانب ارتفاع نفقات التشغيل والصيانة والمشتريات.‏

وفي مؤشر إضافي على تصاعد تكلفة الدين العام، ارتفعت مدفوعات الفوائد على الدين الاتحادي بمقدار 11 مليار ‏دولار، بنسبة 11 بالمئة، لتبلغ 115 مليار دولار خلال تشرين الأول، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.‏

ووفق تقديرات وزارة الخزانة الأمريكية، كان العجز سيبلغ نحو 285 مليار دولار بعد استبعاد التأثيرات المرتبطة ‏باختلاف توقيت صرف المدفوعات بين السنتين الماليتين، ولا سيما تقديم صرف إعانات مستحقة في تشرين الثاني إلى ‏تشرين الأول، بزيادة قدرها 94 مليار دولار، أو 49 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.‏

وتسلط هذه الأرقام الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه الموازنة الاتحادية الأمريكية، في ظل تراجع بعض ‏مصادر الإيرادات بالتزامن مع تصاعد النفقات الحكومية وارتفاع تكاليف خدمة الدين، ما يزيد الضغوط على الموازنة ‏ويعيد قضية استدامة الدين العام إلى صدارة النقاش الاقتصادي في الولايات المتحدة.