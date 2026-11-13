الميزانية الأمريكية تسجل عجزاً قياسياً مع بداية السنة المالية 2027‏

واشنطن-سانا
سجلت الميزانية الأمريكية عجزاً قياسياً لشهر تشرين الأول بلغ 404 مليارات دولار، مع بداية السنة المالية لعام 2027، بزيادة قدرها 120 مليار دولار، أي ما يعادل 42 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في مؤشر على اتساع الضغوط المالية على الحكومة الأمريكية، بفعل تراجع الإيرادات وارتفاع الإنفاق إلى مستويات غير مسبوقة.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية التي صدرت أمس الخميس، أن الإيرادات الحكومية انخفضت خلال تشرين الأول بمقدار 35 مليار دولار، أي بنسبة 9 بالمئة، لتصل إلى 369 مليار دولار، متأثرة بشكل رئيس بتراجع صافي الإيرادات المتأتية من الرسوم الجمركية، إلى جانب انخفاض بعض الإيرادات الضريبية.
تراجع الإيرادات الضريبية
وبيّنت الوزارة أن الضرائب الشخصية المقدرة، التي يدفعها الأفراد مباشرة خارج نظام الاستقطاع من الأجور، تراجعت بمقدار 29 مليار دولار، أو 36 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرة إلى أن المقارنة تأثرت بارتفاع الإيرادات الضريبية آنذاك نتيجة تأجيل مواعيد تقديم الإقرارات لسكان ولاية كاليفورنيا المتضررين من حرائق الغابات عام 2025.
وفي المقابل، بلغت النفقات الحكومية 773 مليار دولار خلال تشرين الأول الماضي، وهو مستوى قياسي لهذا الشهر، بزيادة 84 مليار دولار، أو 12 بالمئة، على أساس سنوي، ما عمّق الفجوة بين الإيرادات والمصروفات في بداية السنة المالية الجديدة.
ارتفاع الإنفاق الحكومي والعسكري
ولفتت وزارة الخزانة إلى أن الزيادة في الإنفاق شملت ارتفاع نفقات وزارة الزراعة الأمريكية بمقدار 14 مليار دولار، بنسبة 80 بالمئة، نتيجة مدفوعات الإغاثة الزراعية، فضلاً عن زيادة الإنفاق العسكري بمقدار 28 مليار دولار، بنسبة 30 بالمئة، بسبب تحويل مخصصات إلى صناديق الائتمان العسكرية تأخر صرفها جراء الإغلاق الحكومي العام الماضي، إلى جانب ارتفاع نفقات التشغيل والصيانة والمشتريات.
وفي مؤشر إضافي على تصاعد تكلفة الدين العام، ارتفعت مدفوعات الفوائد على الدين الاتحادي بمقدار 11 مليار دولار، بنسبة 11 بالمئة، لتبلغ 115 مليار دولار خلال تشرين الأول، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.
ووفق تقديرات وزارة الخزانة الأمريكية، كان العجز سيبلغ نحو 285 مليار دولار بعد استبعاد التأثيرات المرتبطة باختلاف توقيت صرف المدفوعات بين السنتين الماليتين، ولا سيما تقديم صرف إعانات مستحقة في تشرين الثاني إلى تشرين الأول، بزيادة قدرها 94 مليار دولار، أو 49 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه الموازنة الاتحادية الأمريكية، في ظل تراجع بعض مصادر الإيرادات بالتزامن مع تصاعد النفقات الحكومية وارتفاع تكاليف خدمة الدين، ما يزيد الضغوط على الموازنة ويعيد قضية استدامة الدين العام إلى صدارة النقاش الاقتصادي في الولايات المتحدة.