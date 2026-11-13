الذهب يرتفع قليلاً ويتجه نحو خسارة أسبوعية حادة

لندن-سانا
ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الجمعة، متعافية من أدنى مستوى سجلته في أكثر من عام خلال الجلسة السابقة، لكنها تتجه نحو تكبد خسارة أسبوعية حادة، في ظل تصاعد المخاوف من التضخم وتزايد التوقعات باستمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب في المعاملات الفورية ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3883.05 دولاراً للأوقية، فيما بلغت خسائره منذ بداية الأسبوع نحو 4.4 بالمئة، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول عند 3887 دولاراً للأوقية.
وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 50.07 دولاراً للأوقية، والبلاتين بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1523.55 دولاراً، والبلاديوم بنسبة 0.3 بالمئة إلى 996.84 دولاراً، غير أن المعادن الثلاثة تتجه بدورها إلى تسجيل خسائر أسبوعية.
وكان الذهب تراجع أمس الخميس، بنسبة 3 بالمئة، مواصلاً خسائره للجلسة الثالثة على التوالي، ومسجلاً أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، في ظل ارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف التضخمية، بالتزامن مع تراجع الآمال بالتوصل إلى تسوية للأزمة في الشرق الأوسط، ما عزز التوقعات باستمرار أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة.