الذهب يرتفع قليلاً ويتجه نحو خسارة أسبوعية حادة

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الجمعة، متعافية من أدنى مستوى سجلته في أكثر من عام خلال الجلسة ‏السابقة، لكنها تتجه نحو تكبد خسارة أسبوعية حادة، في ظل تصاعد المخاوف من التضخم وتزايد التوقعات باستمرار ‏أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.‏

وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب في المعاملات الفورية ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3883.05 دولاراً للأوقية، ‏فيما بلغت خسائره منذ بداية الأسبوع نحو 4.4 بالمئة، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول ‏عند 3887 دولاراً للأوقية.‏

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 50.07 دولاراً ‏للأوقية، والبلاتين بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1523.55 دولاراً، والبلاديوم بنسبة 0.3 بالمئة إلى 996.84 دولاراً، غير ‏أن المعادن الثلاثة تتجه بدورها إلى تسجيل خسائر أسبوعية.‏

وكان الذهب تراجع أمس الخميس، بنسبة 3 بالمئة، مواصلاً خسائره للجلسة الثالثة على التوالي، ومسجلاً أدنى مستوى ‏له منذ أكثر من عام، في ظل ارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف التضخمية، بالتزامن مع تراجع الآمال بالتوصل إلى ‏تسوية للأزمة في الشرق الأوسط، ما عزز التوقعات باستمرار أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة.‏