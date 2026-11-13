المؤشرات الأمريكية تغلق على انخفاض بضغط من تراجع أسهم “إنفيديا”

نيويورك-سانا
أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على انخفاض في ختام تعاملات أمس الخميس، متأثرة بتراجع أسهم شركة “إنفيديا”، رغم المكاسب التي حققتها أسهم قطاع الطاقة، في ظل استمرار الضغوط على أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفض 25.99 نقطة، ما يعادل 0.34 بالمئة، ليغلق عند 7593.39 نقطة، فيما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 102.44 نقطة، بنسبة 0.40 بالمئة، مسجلاً 25363.75 نقطة.
كما هبط مؤشر داو جونز الصناعي 190.29 نقطة، بنسبة 0.36 بالمئة، ليصل إلى 52296.20 نقطة.
وتراجعت أسهم شركة “إنفيديا” المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية بشكل ملحوظ، عقب استقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، إذ انخفضت بنحو 12 بالمئة خلال الجلسة، قبل أن تقلص خسائرها وتتعافى من أدنى مستوياتها المسجلة خلال التداولات.
في المقابل، ارتفع مؤشر قطاع الطاقة في ستاندرد آند بورز 500 للجلسة الرابعة على التوالي، محققاً أفضل أداء بين القطاعات الرئيسية الأحد عشر المدرجة في المؤشر، ما حدّ من اتساع خسائر السوق.
وامتدت الضغوط إلى الأسهم العالمية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما سجلت أسهم شركة “نيبيوس” المتخصصة في خدمات البنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي انخفاضاً حاداً، عقب إعلان نتائجها الفصلية وتوقعاتها المستقبلية.
وتشهد أسواق الأسهم العالمية تقلبات متزايدة في ظل التغيرات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وسط ترقب المستثمرين لنتائج الشركات الكبرى وتوقعاتها المستقبلية، وتأثير الإنفاق المتنامي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في أرباح شركات التكنولوجيا.