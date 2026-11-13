المؤشرات الأمريكية تغلق على انخفاض بضغط من تراجع أسهم “إنفيديا”

نيويورك-سانا‏

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على انخفاض في ختام تعاملات أمس الخميس، متأثرة بتراجع أسهم شركة “إنفيديا”، ‏رغم المكاسب التي حققتها أسهم قطاع الطاقة، في ظل استمرار الضغوط على أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء ‏الاصطناعي.‏

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفض 25.99 نقطة، ما يعادل 0.34 بالمئة، ليغلق عند ‌‏7593.39 نقطة، فيما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 102.44 نقطة، بنسبة 0.40 بالمئة، مسجلاً 25363.75 نقطة.‏

كما هبط مؤشر داو جونز الصناعي 190.29 نقطة، بنسبة 0.36 بالمئة، ليصل إلى 52296.20 نقطة.‏

وتراجعت أسهم شركة “إنفيديا” المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية بشكل ملحوظ، عقب استقالة رئيسها التنفيذي ‏جنسن هوانغ، إذ انخفضت بنحو 12 بالمئة خلال الجلسة، قبل أن تقلص خسائرها وتتعافى من أدنى مستوياتها المسجلة ‏خلال التداولات.‏

في المقابل، ارتفع مؤشر قطاع الطاقة في ستاندرد آند بورز 500 للجلسة الرابعة على التوالي، محققاً أفضل أداء بين ‏القطاعات الرئيسية الأحد عشر المدرجة في المؤشر، ما حدّ من اتساع خسائر السوق.‏

وامتدت الضغوط إلى الأسهم العالمية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما سجلت أسهم شركة “نيبيوس” ‏المتخصصة في خدمات البنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي انخفاضاً حاداً، عقب إعلان نتائجها الفصلية ‏وتوقعاتها المستقبلية.‏

وتشهد أسواق الأسهم العالمية تقلبات متزايدة في ظل التغيرات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ‏وسط ترقب المستثمرين لنتائج الشركات الكبرى وتوقعاتها المستقبلية، وتأثير الإنفاق المتنامي على البنية التحتية للذكاء ‏الاصطناعي في أرباح شركات التكنولوجيا.‏