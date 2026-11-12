الذهب يواصل خسائره للجلسة الثالثة ويسجل أدنى مستوى منذ أكثر من عام

لندن-سانا
تراجعت أسعار الذهب بنسبة 3 بالمئة اليوم الخميس، مواصلة خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي، لتسجل أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام، في ظل ارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف من التضخم، وسط تراجع الآمال بالتوصل إلى تسوية للأزمة في الشرق الأوسط، الأمر الذي عزز التوقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة.
وذكرت وكالة رويترز، أن سعر الذهب في المعاملات الفورية انخفض بنسبة 2.9 بالمئة إلى 3871.31 دولاراً للأوقية، بعد أن لامس خلال الجلسة أدنى مستوى له منذ تشرين الأول 2025، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 3.2 بالمئة إلى 3872 دولاراً للأوقية.
تراجع المعادن النفيسة
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.3 بالمئة إلى 49.99 دولاراً للأوقية، بعدما سجلت في وقت سابق أدنى مستوى لها منذ الرابع من تشرين الثاني.
وتراجع البلاتين بنسبة 1.1 بالمئة إلى 1520.69 دولاراً للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ السادس من تشرين الثاني، فيما هبط البلاديوم بنسبة 3 بالمئة إلى 996.99 دولاراً للأوقية، بعدما سجل في اليوم السابق أعلى مستوى له منذ 22 تشرين الأول.
وتأتي خسائر الذهب في ظل ارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف من الضغوط التضخمية، إذ يترقب المستثمرون تداعيات تطورات الشرق الأوسط على أسواق الطاقة والسياسة النقدية وأسعار الفائدة، بما يؤثر في جاذبية المعدن الأصفر كملاذ استثماري.