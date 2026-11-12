الذهب يواصل خسائره للجلسة الثالثة ويسجل أدنى مستوى منذ أكثر من عام

لندن-سانا‏

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 3 بالمئة اليوم الخميس، مواصلة خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي، لتسجل أدنى ‏مستوى لها منذ أكثر من عام، في ظل ارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف من التضخم، وسط تراجع الآمال بالتوصل ‏إلى تسوية للأزمة في الشرق الأوسط، الأمر الذي عزز التوقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة.‏

وذكرت وكالة رويترز، أن سعر الذهب في المعاملات الفورية انخفض بنسبة 2.9 بالمئة إلى 3871.31 دولاراً ‏للأوقية، بعد أن لامس خلال الجلسة أدنى مستوى له منذ تشرين الأول 2025، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة ‏للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 3.2 بالمئة إلى 3872 دولاراً للأوقية.‏

تراجع المعادن النفيسة

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.3 بالمئة إلى 49.99 دولاراً ‏للأوقية، بعدما سجلت في وقت سابق أدنى مستوى لها منذ الرابع من تشرين الثاني.‏

وتراجع البلاتين بنسبة 1.1 بالمئة إلى 1520.69 دولاراً للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ السادس من ‏تشرين الثاني، فيما هبط البلاديوم بنسبة 3 بالمئة إلى 996.99 دولاراً للأوقية، بعدما سجل في اليوم السابق أعلى ‏مستوى له منذ 22 تشرين الأول.‏

وتأتي خسائر الذهب في ظل ارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف من الضغوط التضخمية، إذ يترقب المستثمرون ‏تداعيات تطورات الشرق الأوسط على أسواق الطاقة والسياسة النقدية وأسعار الفائدة، بما يؤثر في جاذبية المعدن ‏الأصفر كملاذ استثماري.‏