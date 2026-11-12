الأسهم الأوروبية تتراجع وسط ترقب نتائج الشركات وتحركات النفط

لندن-سانا‏

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، عن مستوياتها القياسية التي سجلتها في وقت سابق، وسط تقييم المستثمرين ‏نتائج أعمال الشركات وتحركات أسعار النفط، فيما حدّ من خسائر نمو أرباح عدد من الشركات الكبرى، وتحول ‏الاستثمارات بعيداً عن الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في آسيا والولايات المتحدة.‏

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفع بنسبة 0.14 بالمئة إلى 664.01 نقطة، بعد أن ‏لامس في وقت سابق مستوى قياسياً بلغ 666.58 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع طفيف في أسعار النفط.‏

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وارتفع المؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.4 بالمئة، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، فيما صعد سهم مجموعة سيمنس ‏بنسبة 1.7 بالمئة بعد رفع الشركة توقعاتها للنمو على المدى المتوسط.‏

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وقفز سهم شركة “أديكو غروب” بنسبة 14.7 بالمئة، عقب إعلانها تحقيق أرباح تشغيلية تجاوزت التوقعات خلال ‏الربع الثالث، مشيرة إلى تحسن فرص التوظيف الدائم لديها.‏

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يشار إلى أن المؤشر “ستوكس 600 ” سجل ارتفاعاً بنحو 5 بالمئة خلال الربع الجاري، في حين تراجع مؤشر ستاندرد ‏آند بورز 500 الأمريكي بنسبة 0.2 بالمئة.‏

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