الأسهم الأوروبية تتراجع وسط ترقب نتائج الشركات وتحركات النفط

لندن-سانا
تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، عن مستوياتها القياسية التي سجلتها في وقت سابق، وسط تقييم المستثمرين نتائج أعمال الشركات وتحركات أسعار النفط، فيما حدّ من خسائر نمو أرباح عدد من الشركات الكبرى، وتحول الاستثمارات بعيداً عن الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في آسيا والولايات المتحدة.
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفع بنسبة 0.14 بالمئة إلى 664.01 نقطة، بعد أن لامس في وقت سابق مستوى قياسياً بلغ 666.58 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع طفيف في أسعار النفط.
وارتفع المؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.4 بالمئة، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، فيما صعد سهم مجموعة سيمنس بنسبة 1.7 بالمئة بعد رفع الشركة توقعاتها للنمو على المدى المتوسط.
وقفز سهم شركة “أديكو غروب” بنسبة 14.7 بالمئة، عقب إعلانها تحقيق أرباح تشغيلية تجاوزت التوقعات خلال الربع الثالث، مشيرة إلى تحسن فرص التوظيف الدائم لديها.
يشار إلى أن المؤشر “ستوكس 600 ” سجل ارتفاعاً بنحو 5 بالمئة خلال الربع الجاري، في حين تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي بنسبة 0.2 بالمئة.