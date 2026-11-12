صندوق النقد الدولي يدعو أوروبا إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز السوق الموحدة

بروكسل-سانا
دعا صندوق النقد الدولي الدول الأوروبية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز السوق الموحدة، محذراً من استمرار المخاطر التي تهدد النمو والاستقرار المالي في القارة، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد الضغوط على المالية العامة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير إدارة أوروبا في صندوق النقد الدولي ماتيوش شتشوريك قوله اليوم الخميس: إن التقدم في التحول نحو الطاقة المتجددة أسهم في تقليل اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري المستورد، معتبراً ذلك أحد أبرز نجاحات السياسات الأوروبية خلال أزمة الطاقة.
وحذر شتشوريك من أن القارة لم تتجاوز مرحلة المخاطر الاقتصادية، مشيراً إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة سيواصل الضغط على الاقتصادات الأوروبية، فيما تشكل زيادة عوائد السندات السيادية مؤشراً على التحديات المالية التي تواجه دول القارة.
توقعات بنمو اقتصادي محدود
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسبة 1.2 بالمئة خلال العام الجاري، على أن يتباطأ إلى 1.1 بالمئة في العام المقبل.
ونبّه شتشوريك من أن استمرار النمو عند مستويات متواضعة سيجعل الاقتصادات الأوروبية أكثر عرضة للصدمات، وقد يؤدي وقوع أزمات جديدة إلى دفع بعض الاقتصادات نحو الركود.
دعوات لإصلاحات هيكلية
ودعا الحكومات الأوروبية إلى اتباع سياسات نقدية ومالية حذرة، ومواصلة الاستثمار في التحول نحو الطاقة المتجددة، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف رفع الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية.
ويأتي تحذير صندوق النقد الدولي في ظل تحديات اقتصادية متشابكة تواجه الاتحاد الأوروبي، تشمل تباطؤ النمو، وارتفاع تكاليف الطاقة، وضغوط الدين العام، وضعف الإنتاجية مقارنة ببعض الاقتصادات الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة والصين.