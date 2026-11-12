صندوق النقد الدولي يدعو أوروبا إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز السوق الموحدة

بروكسل-سانا‏

دعا صندوق النقد الدولي الدول الأوروبية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز السوق الموحدة، محذراً ‏من استمرار المخاطر التي تهدد النمو والاستقرار المالي في القارة، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد الضغوط على ‏المالية العامة.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير إدارة أوروبا في صندوق النقد الدولي ماتيوش شتشوريك قوله اليوم الخميس: إن ‏التقدم في التحول نحو الطاقة المتجددة أسهم في تقليل اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري المستورد، معتبراً ذلك أحد ‏أبرز نجاحات السياسات الأوروبية خلال أزمة الطاقة.‏

وحذر شتشوريك من أن القارة لم تتجاوز مرحلة المخاطر الاقتصادية، مشيراً إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة ‏سيواصل الضغط على الاقتصادات الأوروبية، فيما تشكل زيادة عوائد السندات السيادية مؤشراً على التحديات المالية ‏التي تواجه دول القارة.‏

توقعات بنمو اقتصادي محدود

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسبة 1.2 بالمئة خلال العام الجاري، على أن يتباطأ ‏إلى 1.1 بالمئة في العام المقبل.‏

ونبّه شتشوريك من أن استمرار النمو عند مستويات متواضعة سيجعل الاقتصادات الأوروبية أكثر عرضة للصدمات، ‏وقد يؤدي وقوع أزمات جديدة إلى دفع بعض الاقتصادات نحو الركود.‏

دعوات لإصلاحات هيكلية

ودعا الحكومات الأوروبية إلى اتباع سياسات نقدية ومالية حذرة، ومواصلة الاستثمار في التحول نحو الطاقة المتجددة، ‏إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف رفع الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية.‏

ويأتي تحذير صندوق النقد الدولي في ظل تحديات اقتصادية متشابكة تواجه الاتحاد الأوروبي، تشمل تباطؤ النمو، ‏وارتفاع تكاليف الطاقة، وضغوط الدين العام، وضعف الإنتاجية مقارنة ببعض الاقتصادات الكبرى، ولا سيما الولايات ‏المتحدة والصين.‏