وزير الإدارة المحلية يبحث مع مدير صندوق المناخ الأخضر تمويل مشاريع جديدة

أنطاليا-سانا



بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني مع مدير صندوق المناخ الأخضر لمنطقة الشرق الأوسط أمجد مهدي المرحلة التالية من التعاون بعد بدء تنفيذ أول مشروع وطني لسوريا ممول من الصندوق.



وأوضحت الوزارة اليوم الخميس أن اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 في مدينة أنطاليا التركية ناقش فرص البناء على تجربة المشروع الوطني الأول، البالغة قيمته 27.7 مليون دولار، والمخصص لتعزيز القدرة على مواجهة مخاطر ندرة المياه وآثار تغير المناخ، من خلال تطوير محفظة جديدة من المشاريع والبرامج المناخية التي تستجيب لاحتياجات سوريا في القطاعات ذات الأولوية.

الانتقال إلى مشاريع جديدة ذات أولوية وطنية

كما تركزت المباحثات على الانتقال من تحديد الاحتياجات الوطنية إلى إعداد مشاريع مدروسة وقابلة للتقييم ضمن مسارات التمويل المناخي، بما يعزز قدرة سوريا على الوصول إلى موارد الصندوق وتحويلها إلى تدخلات ذات أثر بيئي وتنموي مستدام.



وبينت الوزارة أن الانتقال من تنفيذ المشروع الأول إلى مناقشة مشاريع جديدة يمثل خطوة نحو توسيع التعاون مع الصندوق وبناء مسار مستمر للتمويل المناخي، يرتبط بالأولويات الوطنية ويعزز قدرة المؤسسات السورية على إعداد وإدارة مشاريع مناخية قابلة للتنفيذ والمتابعة.



وفي خطوة عملية لمتابعة هذا المسار، وجّه مدير الصندوق دعوة لعقد اجتماع تنسيقي في العاصمة الأردنية عمّان، بهدف إعداد خارطة طريق مشتركة تحدد المشاريع ذات الأولوية، ومتطلبات تطويرها، والخطوات اللازمة لإعدادها وتقييمها وفق معايير صندوق المناخ الأخضر.



ويُعد صندوق المناخ الأخضر (GCF) الذي تأسس عام 2010، أكبر صندوق عالمي مخصص لتمويل مشاريع التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من آثاره في الدول النامية، إذ اعتمد منذ تأسيسه تمويلات تجاوزت 20 مليار دولار أمريكي لصالح أكثر من 130 دولة، فيما بلغت قيمة التمويلات التي اعتمدها خلال العام الماضي وحده نحو 6 مليارات دولار أمريكي.