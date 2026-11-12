تركيا والصين توقّعان مذكرة تفاهم لاستثمارات بنحو 15 مليار دولار في الطاقة المتجددة

أنقرة-سانا‏

وقّعت تركيا والصين مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة، تتضمن استثمارات تُقدّر ‏بنحو 15 مليار دولار، لإنشاء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتطوير أنظمة تخزين ‏الطاقة وشبكات نقل الكهرباء.‏

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، في منشور عبر منصة “إكس” ‏اليوم الخميس: إن المذكرة وُقّعت مع الإدارة الوطنية للطاقة في الصين، على هامش أعمال ‏مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ‌‏(‏COP31‌‏).‏

وأوضح بيرقدار أن الاتفاق يستهدف إنشاء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح باستطاعة ‏إجمالية تبلغ 7 آلاف ميغاواط، إضافة إلى تطوير أنظمة جديدة لتخزين الطاقة وبنية تحتية ‏لنقل الكهرباء باستطاعة 4 آلاف ميغاواط.‏

وبيّن أن التعاون يشمل نقل التكنولوجيا، بما يسهم في تصنيع معدات توربينات الرياح محلياً، ‏وتطوير الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز أمن إمدادات الطاقة وتسريع ‏التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، في إطار رؤية تركيا الوطنية للطاقة 2040.‏

وكانت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (‏COP31‌‏) انطلقت يوم الإثنين الماضي في مدينة ‏أنطاليا التركية، بمشاركة رؤساء دول ومسؤولين رفيعي المستوى وممثلين عن منظمات المجتمع ‏المدني وأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، لبحث السياسات والإجراءات اللازمة لمواجهة التغير ‏المناخي.‏