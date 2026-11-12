تركيا والصين توقّعان مذكرة تفاهم لاستثمارات بنحو 15 مليار دولار في الطاقة المتجددة

أنقرة-سانا
وقّعت تركيا والصين مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة، تتضمن استثمارات تُقدّر بنحو 15 مليار دولار، لإنشاء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة وشبكات نقل الكهرباء.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الخميس: إن المذكرة وُقّعت مع الإدارة الوطنية للطاقة في الصين، على هامش أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31).
وأوضح بيرقدار أن الاتفاق يستهدف إنشاء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح باستطاعة إجمالية تبلغ 7 آلاف ميغاواط، إضافة إلى تطوير أنظمة جديدة لتخزين الطاقة وبنية تحتية لنقل الكهرباء باستطاعة 4 آلاف ميغاواط.
وبيّن أن التعاون يشمل نقل التكنولوجيا، بما يسهم في تصنيع معدات توربينات الرياح محلياً، وتطوير الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز أمن إمدادات الطاقة وتسريع التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، في إطار رؤية تركيا الوطنية للطاقة 2040.
وكانت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31) انطلقت يوم الإثنين الماضي في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة رؤساء دول ومسؤولين رفيعي المستوى وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، لبحث السياسات والإجراءات اللازمة لمواجهة التغير المناخي.