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الدولار يقترب من أعلى مستوى له في تسعة عشر شهراً

photo 2026 11 12 17 45 57 الدولار يقترب من أعلى مستوى له في تسعة عشر شهراً
عملات ورقية من الدولار الأمريكي -Reuters

واشنطن-سانا‏

اقترب الدولار اليوم الخميس من أعلى مستوى له في نحو 19 شهراً، مدعوماً ببيانات تضخم ‏أمريكية فاقت التوقعات، وعززت احتمالات تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي ‏الأمريكي) سياسته النقدية بحسب وكالة رويترز.‏

وذكرت الوكالة أن مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ‏الرئيسية، استقر عند 102.80، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 103.02، وهو أعلى ‏مستوى له منذ نيسان 2025.‏

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو، الذي استقر عند 1.1085 دولار، بعدما تراجع في التعاملات ‏الآسيوية إلى 1.106675 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أيار 2025. ‏

وكانت العملة الأوروبية الموحدة قد هبطت بنسبة 1.3 بالمئة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء ‏الماضيين.‏

وفي المقابل، تراجع الدولار بنسبة 0.10 بالمئة أمام الين الياباني إلى 159.62 يناً، بعدما ‏سجل 159.945 يناً، وهو أعلى مستوى له في أكثر من شهرين، وسط تركيز المتعاملين على ‏الفوارق الكبيرة في أسعار الفائدة، وتزايد التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ‏مجدداً.‏

كما انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.45 بالمئة إلى 0.6826 دولار أمريكي، مقترباً من ‏أدنى مستوى له في سبعة أشهر، فيما تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.15 بالمئة إلى ‌‏0.5552 دولار.‏

وأعرب مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم إزاء استمرار ارتفاع التضخم، ‏تاركين الباب مفتوحاً أمام رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال الفترة المقبلة.‏

وتتوقع بعض شركات الوساطة الكبرى، ومنها غولدمان ساكس، تنفيذ زيادة أخرى في أسعار ‏الفائدة مطلع العام المقبل، إضافة إلى الزيادة المرتقبة في كانون الأول.‏

يشار إلى أن بيانات التضخم الأمريكية تؤدي بشكل مباشر إلى تقلبات قوية في سعر الدولار ‏الأمريكي وعوائد السندات، وذلك بناءً على مدى توافقها مع توقعات الأسواق وقرارات مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي.‏

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