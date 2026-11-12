الدولار يقترب من أعلى مستوى له في تسعة عشر شهراً

واشنطن-سانا‏

اقترب الدولار اليوم الخميس من أعلى مستوى له في نحو 19 شهراً، مدعوماً ببيانات تضخم ‏أمريكية فاقت التوقعات، وعززت احتمالات تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي ‏الأمريكي) سياسته النقدية بحسب وكالة رويترز.‏

وذكرت الوكالة أن مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ‏الرئيسية، استقر عند 102.80، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 103.02، وهو أعلى ‏مستوى له منذ نيسان 2025.‏

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو، الذي استقر عند 1.1085 دولار، بعدما تراجع في التعاملات ‏الآسيوية إلى 1.106675 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أيار 2025. ‏

وكانت العملة الأوروبية الموحدة قد هبطت بنسبة 1.3 بالمئة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء ‏الماضيين.‏

وفي المقابل، تراجع الدولار بنسبة 0.10 بالمئة أمام الين الياباني إلى 159.62 يناً، بعدما ‏سجل 159.945 يناً، وهو أعلى مستوى له في أكثر من شهرين، وسط تركيز المتعاملين على ‏الفوارق الكبيرة في أسعار الفائدة، وتزايد التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ‏مجدداً.‏

كما انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.45 بالمئة إلى 0.6826 دولار أمريكي، مقترباً من ‏أدنى مستوى له في سبعة أشهر، فيما تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.15 بالمئة إلى ‌‏0.5552 دولار.‏

وأعرب مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم إزاء استمرار ارتفاع التضخم، ‏تاركين الباب مفتوحاً أمام رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال الفترة المقبلة.‏

وتتوقع بعض شركات الوساطة الكبرى، ومنها غولدمان ساكس، تنفيذ زيادة أخرى في أسعار ‏الفائدة مطلع العام المقبل، إضافة إلى الزيادة المرتقبة في كانون الأول.‏

يشار إلى أن بيانات التضخم الأمريكية تؤدي بشكل مباشر إلى تقلبات قوية في سعر الدولار ‏الأمريكي وعوائد السندات، وذلك بناءً على مدى توافقها مع توقعات الأسواق وقرارات مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي.‏