الأسهم الأوروبية تسجل مستوى قياسياً بدعم من نتائج أعمال الشركات

لندن-سانا‏

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي جديد اليوم الخميس، مواصلة مكاسبها بدعم من ‏نتائج أعمال قوية للشركات، وتراجع أسعار الطاقة خلال الآونة الأخيرة، وانحسار التوترات ‏الجيوسياسية، إلى جانب اتجاه المستثمرين إلى الابتعاد عن الأسهم المرتبطة بالذكاء ‏الاصطناعي في آسيا والولايات المتحدة.‏

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الأوروبي “ستوكس 600” ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة بحلول ‏الساعة 08:04 بتوقيت غرينتش، بعدما أغلق عند مستويات قياسية في الجلسة السابقة.‏

وجرى تداول خام برنت قرب 93 دولاراً للبرميل، متراجعاً عن المستويات المرتفعة التي سجلها ‏أخيراً، فيما انخفضت أسعار الغاز الأوروبية مع زيادة الإمدادات القادمة من الخليج وتراجع ‏مخاوف المتعاملين من احتمال تجدد التصعيد في الصراع بالمنطقة.‏

وتلقت الأسهم الأوروبية دعماً إضافياً من نتائج الشركات القوية خلال الربع الثالث، إذ تسارع ‏نمو أرباح الشركات المدرجة في مؤشر “ستوكس 600” إلى 28 بالمئة، مقارنة بنحو 22 بالمئة ‏سابقاً، وفقاً لدويتشه بنك، مسجلاً أقوى معدل نمو خلال أربع سنوات.‏

وارتفع المؤشر الأوروبي بأكثر من 12 بالمئة منذ بداية العام الجاري، فيما سجلت أسهم قطاع ‏الطاقة مكاسب بلغت 36 بالمئة، مستفيدة من الارتفاعات التي شهدتها أسعار الطاقة في وقت ‏سابق من العام.‏

وفي أداء الشركات، ارتفعت أسهم مجموعة “سيمنز” بنسبة 3.8 بالمئة بعد رفع توقعاتها للنمو، ‏فيما صعدت أسهم شركة الأدوية “ميرك” بنسبة 1.6 بالمئة، عقب رفع توقعاتها لأرباح العام ‏الجاري للمرة الثالثة.‏