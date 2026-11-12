الأسهم الأوروبية تسجل مستوى قياسياً بدعم من نتائج أعمال الشركات

لندن-سانا
ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي جديد اليوم الخميس، مواصلة مكاسبها بدعم من نتائج أعمال قوية للشركات، وتراجع أسعار الطاقة خلال الآونة الأخيرة، وانحسار التوترات الجيوسياسية، إلى جانب اتجاه المستثمرين إلى الابتعاد عن الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في آسيا والولايات المتحدة.
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الأوروبي “ستوكس 600” ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة بحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينتش، بعدما أغلق عند مستويات قياسية في الجلسة السابقة.
وجرى تداول خام برنت قرب 93 دولاراً للبرميل، متراجعاً عن المستويات المرتفعة التي سجلها أخيراً، فيما انخفضت أسعار الغاز الأوروبية مع زيادة الإمدادات القادمة من الخليج وتراجع مخاوف المتعاملين من احتمال تجدد التصعيد في الصراع بالمنطقة.
وتلقت الأسهم الأوروبية دعماً إضافياً من نتائج الشركات القوية خلال الربع الثالث، إذ تسارع نمو أرباح الشركات المدرجة في مؤشر “ستوكس 600” إلى 28 بالمئة، مقارنة بنحو 22 بالمئة سابقاً، وفقاً لدويتشه بنك، مسجلاً أقوى معدل نمو خلال أربع سنوات.
وارتفع المؤشر الأوروبي بأكثر من 12 بالمئة منذ بداية العام الجاري، فيما سجلت أسهم قطاع الطاقة مكاسب بلغت 36 بالمئة، مستفيدة من الارتفاعات التي شهدتها أسعار الطاقة في وقت سابق من العام.
وفي أداء الشركات، ارتفعت أسهم مجموعة “سيمنز” بنسبة 3.8 بالمئة بعد رفع توقعاتها للنمو، فيما صعدت أسهم شركة الأدوية “ميرك” بنسبة 1.6 بالمئة، عقب رفع توقعاتها لأرباح العام الجاري للمرة الثالثة.