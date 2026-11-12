مؤشر نيكي الياباني يرتفع بدعم أسهم التكنولوجيا رغم خسائر موردي إنفيديا

طوكيو-سانا‏

ارتفع المؤشر نيكي الياباني بشكل طفيف اليوم الخميس، مدعوماً بمكاسب أسهم شركات ‏التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية، رغم تراجع أسهم شركتي أدفانتست وإيبيدن المرتبطتين بشركة ‏إنفيديا الأمريكية.‏

ونقلت وكالة رويترز عن بيانات التداول، أن مؤشر نيكي صعد بنسبة 0.33 بالمئة إلى ‌‏61448.21 نقطة بحلول الساعة 01:25 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع ‏نطاقاً بنسبة 0.59 بالمئة إلى 3952.62 نقطة.‏

وانخفض سهم شركة أدفانتست المتخصصة في معدات اختبار الرقائق بنسبة 2.89 بالمئة، ‏وسهم شركة إيبيدن المصنعة للمكونات الإلكترونية بنسبة 6.11 بالمئة، بينما ارتفع سهم طوكيو ‏إلكترون بنسبة 2.57 بالمئة، وكيوكسيا المتخصصة في شرائح الذاكرة بنسبة 2.4 بالمئة، ‏ومجموعة سوفت بنك بنسبة 0.67 بالمئة.‏