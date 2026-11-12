مؤشر نيكي الياباني يرتفع بدعم أسهم التكنولوجيا رغم خسائر موردي إنفيديا

طوكيو-سانا
ارتفع المؤشر نيكي الياباني بشكل طفيف اليوم الخميس، مدعوماً بمكاسب أسهم شركات التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية، رغم تراجع أسهم شركتي أدفانتست وإيبيدن المرتبطتين بشركة إنفيديا الأمريكية.
ونقلت وكالة رويترز عن بيانات التداول، أن مؤشر نيكي صعد بنسبة 0.33 بالمئة إلى 61448.21 نقطة بحلول الساعة 01:25 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.59 بالمئة إلى 3952.62 نقطة.
وانخفض سهم شركة أدفانتست المتخصصة في معدات اختبار الرقائق بنسبة 2.89 بالمئة، وسهم شركة إيبيدن المصنعة للمكونات الإلكترونية بنسبة 6.11 بالمئة، بينما ارتفع سهم طوكيو إلكترون بنسبة 2.57 بالمئة، وكيوكسيا المتخصصة في شرائح الذاكرة بنسبة 2.4 بالمئة، ومجموعة سوفت بنك بنسبة 0.67 بالمئة.