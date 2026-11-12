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مؤشر نيكي الياباني يرتفع بدعم أسهم التكنولوجيا رغم خسائر موردي إنفيديا

photo 2026 11 12 09 32 27 مؤشر نيكي الياباني يرتفع بدعم أسهم التكنولوجيا رغم خسائر موردي إنفيديا
رجل يمر أمام لوحة تعرض أسعار أسهم مؤشر نيكي أمام شركة وساطة في طوكيو-رويترز

طوكيو-سانا‏

ارتفع المؤشر نيكي الياباني بشكل طفيف اليوم الخميس، مدعوماً بمكاسب أسهم شركات ‏التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية، رغم تراجع أسهم شركتي أدفانتست وإيبيدن المرتبطتين بشركة ‏إنفيديا الأمريكية.‏

ونقلت وكالة رويترز عن بيانات التداول، أن مؤشر نيكي صعد بنسبة 0.33 بالمئة إلى ‌‏61448.21 نقطة بحلول الساعة 01:25 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع ‏نطاقاً بنسبة 0.59 بالمئة إلى 3952.62 نقطة.‏

وانخفض سهم شركة أدفانتست المتخصصة في معدات اختبار الرقائق بنسبة 2.89 بالمئة، ‏وسهم شركة إيبيدن المصنعة للمكونات الإلكترونية بنسبة 6.11 بالمئة، بينما ارتفع سهم طوكيو ‏إلكترون بنسبة 2.57 بالمئة، وكيوكسيا المتخصصة في شرائح الذاكرة بنسبة 2.4 بالمئة، ‏ومجموعة سوفت بنك بنسبة 0.67 بالمئة.‏

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