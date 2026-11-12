النفط يتراجع بأكثر من دولار وسط آمال بإنهاء صراعي الشرق الأوسط وأوكرانيا

طوكيو-سانا
تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل اليوم الخميس، وسط تفاؤل في الأسواق حيال الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط، وتراجع المخاوف من تصعيد عسكري جديد مع إيران.
ونقلت وكالة رويترز عن بيانات التداول أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 1.14 دولار، أو ما يعادل 1.2 بالمئة، إلى 91.62 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار، أو 1.2 بالمئة، إلى 85.49 دولاراً، بحلول الساعة 01:41 بتوقيت غرينتش.
وأظهرت بيانات لمعهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بنحو تسعة ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي.
ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية اليوم الخميس، بعد تأجيلها يوماً واحداً بسبب عطلة وطنية في الولايات المتحدة.
وارتفع خام برنت بنحو 1.4 بالمئة والخام الأمريكي 0.6 بالمئة أمس الأربعاء بعد أن سجلا أدنى مستوياتهما في شهرين في الجلسة السابقة.