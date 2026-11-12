النفط يتراجع بأكثر من دولار وسط آمال بإنهاء صراعي الشرق الأوسط وأوكرانيا

طوكيو-سانا‏

تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل اليوم الخميس، وسط تفاؤل في الأسواق حيال ‏الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط، وتراجع المخاوف من ‏تصعيد عسكري جديد مع إيران.‏

ونقلت وكالة رويترز عن بيانات التداول أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 1.14 دولار، ‏أو ما يعادل 1.2 بالمئة، إلى 91.62 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب ‏تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار، أو 1.2 بالمئة، إلى 85.49 دولاراً، بحلول الساعة ‌‏01:41 بتوقيت غرينتش.‏

وأظهرت بيانات لمعهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بنحو تسعة ملايين ‏برميل خلال الأسبوع الماضي.‏

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية اليوم ‏الخميس، بعد تأجيلها يوماً واحداً بسبب عطلة وطنية في الولايات المتحدة.‏

وارتفع خام برنت بنحو 1.4 بالمئة والخام الأمريكي 0.6 بالمئة أمس الأربعاء بعد أن سجلا ‏أدنى مستوياتهما في شهرين في الجلسة السابقة.‏

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