الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتزايد توقعات رفع الفائدة الأمريكية

لندن-سانا‏

تراجعت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس بشكل طفيف، متأثرة بارتفاع الدولار ‏إلى مستويات تقارب أعلى مستوى له في شهر، عقب صدور بيانات تضخم أمريكية تجاوزت ‏التوقعات، وتصريحات لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي تميل إلى تشديد السياسة ‏النقدية.‏

ونقلت وكالة رويترز عن بيانات التداول أن الذهب في المعاملات الفورية انخفض بنسبة 0.2 ‏بالمئة إلى 3979.09 دولاراً للأونصة، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ‏كانون الأول بنسبة 0.4 بالمئة إلى 3984.50 دولاراً، وذلك بحلول الساعة 00:22 بتوقيت ‏غرينتش.‏

وأظهرت البيانات تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال تشرين الأول بوتيرة أعلى من ‏المتوقع، ما عزز توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في كانون الأول المقبل، إذ بلغت ‏احتمالات الرفع وفق أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية 100 بالمئة.‏

ويُعد الذهب من أبرز الملاذات الاستثمارية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات التضخم ‏والاضطرابات الاقتصادية، إلا أن تحركات أسعار الفائدة والدولار تؤثر بصورة مباشرة في ‏جاذبيته، نظراً لكونه أصلاً لا يدر عائداً دورياً.‏

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