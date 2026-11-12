الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتزايد توقعات رفع الفائدة الأمريكية

لندن-سانا
تراجعت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس بشكل طفيف، متأثرة بارتفاع الدولار إلى مستويات تقارب أعلى مستوى له في شهر، عقب صدور بيانات تضخم أمريكية تجاوزت التوقعات، وتصريحات لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي تميل إلى تشديد السياسة النقدية.
ونقلت وكالة رويترز عن بيانات التداول أن الذهب في المعاملات الفورية انخفض بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3979.09 دولاراً للأونصة، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.4 بالمئة إلى 3984.50 دولاراً، وذلك بحلول الساعة 00:22 بتوقيت غرينتش.
وأظهرت البيانات تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال تشرين الأول بوتيرة أعلى من المتوقع، ما عزز توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في كانون الأول المقبل، إذ بلغت احتمالات الرفع وفق أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية 100 بالمئة.
ويُعد الذهب من أبرز الملاذات الاستثمارية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات التضخم والاضطرابات الاقتصادية، إلا أن تحركات أسعار الفائدة والدولار تؤثر بصورة مباشرة في جاذبيته، نظراً لكونه أصلاً لا يدر عائداً دورياً.