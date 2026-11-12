ويلسون ينتقد استمرار الحظر التصديري الأمريكي على سوريا ‏

واشنطن-سانا‏

انتقد عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون استمرار القيود التصديرية التي تمنع الشركات ‏الأمريكية من تصدير منتجاتها إلى سوريا، داعياً إلى إنهاء إجراءات الحظر التي تحدّ من قدرتها ‏على دخول السوق السورية.‏

واتهم ويلسون في تدوينة على منصة “إكس” اليوم الأربعاء مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة ‏التجارة الأمريكية (‏BIS‏) بالإبقاء على سوريا ضمن قائمة تصنيفية قديمة تُعرف بالمجموعة ‌‏«‏E‏»، إلى جانب كوريا الشمالية وإيران وكوبا.‏

وأكد ويلسون أن الشركات الأمريكية ترغب في المنافسة داخل السوق السورية، مشدداً على أن ‏استمرار القيود الأمريكية المفروضة يحدّ من قدرة تلك الشركات على دخول السوق وممارسة ‏نشاطها التجاري.‏

وكان عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أكد في مقابلة مع وكالة الأناضول، على هامش ‏أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ 22 من أيلول الماضي، أن منح سوريا ‏بعد تحريرها في كانون الأول عام 2024 فرصة لتحقيق الاستقرار والازدهار سيعود بالفائدة ‏على جميع دول المنطقة، مؤكداً أن نجاح سوريا سيكون مفيداً لجميع دول الشرق الأوسط.‏