ويلسون ينتقد استمرار الحظر التصديري الأمريكي على سوريا ‏

واشنطن-سانا
انتقد عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون استمرار القيود التصديرية التي تمنع الشركات الأمريكية من تصدير منتجاتها إلى سوريا، داعياً إلى إنهاء إجراءات الحظر التي تحدّ من قدرتها على دخول السوق السورية.
واتهم ويلسون في تدوينة على منصة “إكس” اليوم الأربعاء مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية (BIS) بالإبقاء على سوريا ضمن قائمة تصنيفية قديمة تُعرف بالمجموعة «E»، إلى جانب كوريا الشمالية وإيران وكوبا.
وأكد ويلسون أن الشركات الأمريكية ترغب في المنافسة داخل السوق السورية، مشدداً على أن استمرار القيود الأمريكية المفروضة يحدّ من قدرة تلك الشركات على دخول السوق وممارسة نشاطها التجاري.
وكان عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون أكد في مقابلة مع وكالة الأناضول، على هامش أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ 22 من أيلول الماضي، أن منح سوريا بعد تحريرها في كانون الأول عام 2024 فرصة لتحقيق الاستقرار والازدهار سيعود بالفائدة على جميع دول المنطقة، مؤكداً أن نجاح سوريا سيكون مفيداً لجميع دول الشرق الأوسط.