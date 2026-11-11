وزير المالية والسفير اللبناني يبحثان توسيع التكامل الاقتصادي والمالي

دمشق- سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع سفير الجمهورية اللبنانية لدى سوريا هنري قسطون سبل تعزيز التعاون المشترك والعلاقات المالية والاقتصادية بين البلدين.

وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء أن الجانبين أكدا أهمية تعزيز التعاون في مجال الضرائب والرسوم، وتنسيق الإجراءات وإبرام الاتفاقيات اللازمة بهذا الشأن.

وتناول الاجتماع حسب الوزارة ملف الودائع المصرفية السورية في إطار قانون الفجوة المالية الذي يتم العمل عليه حالياً في لبنان، وضرورة التعاون والتنسيق لمعالجة الملفات المرتبطة في هذا الشأن.

وأكد الوزير برنية عمق العلاقات بين سوريا ولبنان، وأهمية تعزيز الشراكة الإيجابية بين البلدين، بما يسهم في ترسيخ علاقات اقتصادية ومالية متوازنة، وتبادل الخبرات في المجالات الاستثمارية والمالية والاقتصادية.

ولفت الوزير إلى انفتاح سوريا على تطوير التعاون مع لبنان في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين، وتوسيع مجالات التكامل الاقتصادي والمالي والاستثماري.

وكان وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل بحث في شهر آب الماضي مع السفير قسطون فرص الاستثمار التقني في مراكز الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات، وسبل تعزيز التعاون التقني والاستثماري بين سوريا ولبنان.