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النفط يرتفع أكثر من 2 بالمئة

photo 2026 11 11 23 21 32 النفط يرتفع أكثر من 2 بالمئة
رافعة مضخة نفط تعمل في حوض برميان-ولاية تكساس الأمريكية-أرشيف رويترز

نيويورك-سانا‏

ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 2% اليوم الأربعاء، مع استمرار تداعيات الحرب ‏بالشرق الأوسط.‏
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ونقلت وكالة رويترز عن بيانات التداول، أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 2.15 دولار، أو ‏ما يعادل 2.35 بالمئة، إلى 93.64 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط ‏الأمريكي 1.69 دولار، أو 1.96 بالمئة، إلى 87.73 دولاراً للبرميل.‏
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وفي سياق متصل، أفادت مصادر في السوق، نقلاً عن بيانات معهد البترول الأمريكي، بارتفاع ‏مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 9 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في ‏السادس من تشرين الثاني الجاري.‏
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وأظهرت بيانات شركة «كبلر» تراجع انقطاعات إمدادات النفط الخام والمكثفات من الشرق ‏الأوسط إلى نحو 3.8 ملايين برميل يومياً، مع عودة إنتاج النفط في السعودية والعراق إلى ‏مستويات ما قبل الحرب.‏
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وجاء هذا الارتفاع بعد تراجع أسعار النفط في الجلسة السابقة للتداول إلى أدنى مستوياتها في ‏شهرين، إذ انخفضت بأكثر من 3 دولارات للبرميل، على خلفية تصريحات لمسؤولين أمريكيين ‏قللوا فيها من الحاجة إلى شن ضربات عسكرية إضافية على إيران، قبل أن تستعيد الأسعار ‏بعض خسائرها.‏

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