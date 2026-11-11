النفط يرتفع أكثر من 2 بالمئة

نيويورك-سانا
ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 2% اليوم الأربعاء، مع استمرار تداعيات الحرب بالشرق الأوسط.
ونقلت وكالة رويترز عن بيانات التداول، أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 2.15 دولار، أو ما يعادل 2.35 بالمئة، إلى 93.64 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.69 دولار، أو 1.96 بالمئة، إلى 87.73 دولاراً للبرميل.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر في السوق، نقلاً عن بيانات معهد البترول الأمريكي، بارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 9 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في السادس من تشرين الثاني الجاري.
وأظهرت بيانات شركة «كبلر» تراجع انقطاعات إمدادات النفط الخام والمكثفات من الشرق الأوسط إلى نحو 3.8 ملايين برميل يومياً، مع عودة إنتاج النفط في السعودية والعراق إلى مستويات ما قبل الحرب.
وجاء هذا الارتفاع بعد تراجع أسعار النفط في الجلسة السابقة للتداول إلى أدنى مستوياتها في شهرين، إذ انخفضت بأكثر من 3 دولارات للبرميل، على خلفية تصريحات لمسؤولين أمريكيين قللوا فيها من الحاجة إلى شن ضربات عسكرية إضافية على إيران، قبل أن تستعيد الأسعار بعض خسائرها.