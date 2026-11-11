البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعتزم استثمار 6 مليارات دولار في تركيا

أنقرة-سانا

يعتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استثمار 6 مليارات دولار في مشروعات الطاقة المتجددة في تركيا خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار دعم التحوّل نحو الطاقة النظيفة وتعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة.



ونقلت وكالة رويترز عن البنك قوله في بيان اليوم الأربعاء: إنه انضم إلى “منصة تسريع الطاقة المتجددة والانتقال النظيف” التي أطلقتها تركيا خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب31) المنعقد في مدينة أنطاليا.



وأوضح البنك أن المنصة تهدف إلى حشد استثمارات بقيمة 300 مليار دولار بحلول عام 2040، تشمل مجالات توليد الطاقة وتطوير البنية التحتية للشبكات وتخزين الطاقة، إلى جانب التصنيع والتحوّل إلى الكهرباء وتعزيز مرونة أنظمة الطاقة.



وأضاف أن المنصة ستدعم التحول الشامل في قطاع الطاقة التركي، من خلال تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وتوسيع دمجها في الشبكة الكهربائية، وتعزيز الاعتماد على الكهرباء، وتوفير التمويل للاستثمارات ذات الأولوية.



ويأتي إطلاق المنصة في إطار التعهد العالمي الذي أُعلن خلال مؤتمر كوب31 في أنطاليا، بهدف تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتوسيع الاستثمارات في البنية التحتية اللازمة لذلك.



وانطلقت فعاليات مؤتمر “كوب 31″، أمس الأول الإثنين والذي تستضيفه تركيا للمرة الأولى، وتستمر أعماله حتى 20 تشرين الثاني الجاري، فيما تتولى أستراليا رئاسة المفاوضات، ‏ويشارك في المؤتمر ممثلون عن نحو 196 دولة بينها الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية، وتشمل قمّة القادة حضور ‌‏عشرات رؤساء الدول والحكومات‎.‎