بمساحات تتجاوز 5300 دونم.. زراعة الفواكه الاستوائية في طرطوس تتوسع رغم التحديات

طرطوس-سانا‏

تتوسع زراعة الفواكه الاستوائية والمدارية في محافظة طرطوس، مع تجاوز المساحات المزروعة بها 5300 دونم، في ‏مؤشر على تنامي اهتمام المزارعين بهذه المحاصيل، مدفوعاً بالظروف المناخية وتنوع الخيارات الإنتاجية، رغم ‏التحديات المرتبطة بمدى ملاءمة الأصناف للبيئة المحلية وجودة الثمار والجدوى الاقتصادية والتسويقية.‏

وأوضح رئيس مركز البحوث العلمية الزراعية بطرطوس أحمد يوسف أحمد، لـ سانا، أن المساحات المزروعة توزعت ‏على الموز بمساحة 2847 دونماً، والأفوكادو 1360 دونماً، والدراغون 447 دونماً، والمانجو 375 دونماً، والقشطة ‌‏157 دونماً، والكيوي 153 دونماً، والبابايا 5 دونمات، والجوافة 2.5 دونم.‏

وبيّن أحمد أن ارتفاع درجات الحرارة وانحسار موجات الصقيع خلال السنوات الخمس الأخيرة ساهما في تحسن نمو ‏هذه الأنواع وزيادة اهتمام المزارعين بزراعتها، إلا أن التوسع فيها يتطلب دراسات علمية واقتصادية متأنية تراعي ‏مدى ملاءمة الظروف المحلية لاحتياجات كل محصول.‏

تحديات تواجه الزراعات الاستوائية

وحذّر أحمد من أن نجاح الأشجار في النمو والإثمار لا يعني بالضرورة إنتاج ثمار بالجودة المطلوبة من حيث الطعم ‏والنكهة واللون ونسبة السكريات، نتيجة اختلاف الظروف المناخية المحلية عن تلك السائدة في مواطنها الأصلية، ‏مشيراً إلى أن زيادة الإنتاج قد تؤدي إلى ارتفاع المعروض وانخفاض الأسعار، ما يستدعي دراسة الجدوى التسويقية ‏وعدم الاستناد إلى الأسعار الحالية وحدها عند اتخاذ قرارات التوسع بالزراعة‏.‏

ولفت إلى مخاطر انتشار أمراض وآفات زراعية مع التوسع في هذه المحاصيل، ولا سيما البياض الدقيقي الذي يصيب ‏المانجو، وذبول الفيوزاريوم في الموز، وحشرة الأمبروزيا في الأفوكادو، فضلاً عن احتمال انتقال ذبابة الفاكهة من ‏الجوافة إلى الحمضيات، وذبابة ثمار الدراق مع انتشار المانجو، إلى جانب محدودية الأراضي المناسبة للتوسع في هذه ‏الزراعات على امتداد الساحل السوري.‏

وأشار إلى أن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية أنشأت عام 2020 حقولاً تجريبية في محطة بحوث زاهد، شملت ‌‏36 غرسة لكل من القشطة والمانجو، و100 غرسة لكل من الأفوكادو والكيوي، ثم أُضيفت إليها 60 غرسة من ‏الدراغون عام 2021.‏

تجارب حقلية لتقييم التأقلم والإنتاجية

وأوضح أحمد أن مركز البحوث العلمية الزراعية ينفذ في محطة زاهد لبحوث المياه والري بقرية زاهد في ريف ‏طرطوس تجارب حقلية على أشجار الدراغون والأفوكادو والمانجو والقشطة، لدراسة المقننات المائية ومدى ملاءمة هذه ‏الأنواع للترب الثقيلة ذات الرطوبة العالية ومستوى الماء الأرضي المرتفع.‏

ولفت إلى أن نتائج التجارب أظهرت تفاوتاً في قدرة الأنواع المدروسة على التأقلم مع الظروف المحلية، إذ أبدى ‏الأفوكادو تأقلماً جيداً مع الظروف المناخية وأنواع الترب المختلفة في المنطقة، في حين أظهرت المانجو والدراغون ‏والقشطة درجات متفاوتة من الحساسية لهذه الظروف.‏

وأضاف أن المركز يجري تجارب على زراعة الموز ضمن البيوت المحمية، حققت إنتاجية وصلت إلى نحو 6 أطنان ‏للدونم الواحد، باستخدام التسميد العضوي بمعدل 6 أمتار مكعبة من السماد العضوي المتخمر للدونم.‏

متطلبات بيئية تختلف من محصول إلى آخر

وفيما يتعلق بالمتطلبات البيئية لهذه المحاصيل، أوضح أحمد أن الموز يحتاج إلى درجات حرارة تتراوح بين 25 و40 ‏درجة مئوية، بينما أُدخل الأفوكادو إلى سوريا عام 1996، ويتطلب تربة جيدة الصرف وحماية من الصقيع والرياح ‏الباردة.‏

وأشار إلى أن المانجو أُدخلت أيضاً عام 1996، وتعرضت معظم أشجارها القديمة لأضرار الصقيع، ما دفع المزارعين ‏منذ عام 2006 إلى إدخال أصناف نصف مقصّرة وزراعتها ضمن البيوت المحمية.‏

وبيّن أن الدراغون أُدخل عام 2007، وشهد انتشاراً خلال السنوات الأخيرة، فيما أُدخل الكيوي عام 1998، ويحتاج إلى ‏صيف حار ورطب وشتاء معتدل، وفترة نمو خالية من الصقيع تمتد لنحو 240 يوماً.‏

وأضاف أن بعض أنواع القشطة تلائم الظروف المناخية الساحلية المعتدلة، في حين تراجعت زراعة البابايا بسبب ‏حساسيتها للصقيع وضعف الإقبال عليها، واستُبعدت الجوافة من حقول الحمضيات بسبب حساسيتها لذبابة الفاكهة.‏

وشدد أحمد على أهمية مواصلة التجارب والأبحاث لتحديد الأصناف الأكثر ملاءمة للبيئة الساحلية، ودراسة احتياجاتها ‏المائية والإنتاجية ومدى مقاومتها للآفات والأمراض، فضلاً عن تقييم فرص تسويق إنتاجها، بما يتيح الاستفادة من ‏إمكانات تنويع المحاصيل دون تعريض الزراعات التقليدية، وفي مقدمتها الحمضيات، لمخاطر التوسع غير المدروس.‏

وشكّل إدخال الفواكه الاستوائية إلى الحقول السورية تحولاً زراعياً لافتاً، إذ برزت هذه المحاصيل بوصفها زراعات ‏رديفة إلى جانب الحمضيات في عدد من المحافظات، وأسهمت في تنويع مصادر دخل المزارعين وفتح فرص ‏اقتصادية جديدة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، رغم التحديات المناخية والتسويقية التي تواجهها.‏