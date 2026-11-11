بمساحات تتجاوز 5300 دونم.. زراعة الفواكه الاستوائية في طرطوس تتوسع رغم التحديات

طرطوس-سانا
تتوسع زراعة الفواكه الاستوائية والمدارية في محافظة طرطوس، مع تجاوز المساحات المزروعة بها 5300 دونم، في مؤشر على تنامي اهتمام المزارعين بهذه المحاصيل، مدفوعاً بالظروف المناخية وتنوع الخيارات الإنتاجية، رغم التحديات المرتبطة بمدى ملاءمة الأصناف للبيئة المحلية وجودة الثمار والجدوى الاقتصادية والتسويقية.
وأوضح رئيس مركز البحوث العلمية الزراعية بطرطوس أحمد يوسف أحمد، لـ سانا، أن المساحات المزروعة توزعت على الموز بمساحة 2847 دونماً، والأفوكادو 1360 دونماً، والدراغون 447 دونماً، والمانجو 375 دونماً، والقشطة 157 دونماً، والكيوي 153 دونماً، والبابايا 5 دونمات، والجوافة 2.5 دونم.
وبيّن أحمد أن ارتفاع درجات الحرارة وانحسار موجات الصقيع خلال السنوات الخمس الأخيرة ساهما في تحسن نمو هذه الأنواع وزيادة اهتمام المزارعين بزراعتها، إلا أن التوسع فيها يتطلب دراسات علمية واقتصادية متأنية تراعي مدى ملاءمة الظروف المحلية لاحتياجات كل محصول.
تحديات تواجه الزراعات الاستوائية
وحذّر أحمد من أن نجاح الأشجار في النمو والإثمار لا يعني بالضرورة إنتاج ثمار بالجودة المطلوبة من حيث الطعم والنكهة واللون ونسبة السكريات، نتيجة اختلاف الظروف المناخية المحلية عن تلك السائدة في مواطنها الأصلية، مشيراً إلى أن زيادة الإنتاج قد تؤدي إلى ارتفاع المعروض وانخفاض الأسعار، ما يستدعي دراسة الجدوى التسويقية وعدم الاستناد إلى الأسعار الحالية وحدها عند اتخاذ قرارات التوسع بالزراعة.
ولفت إلى مخاطر انتشار أمراض وآفات زراعية مع التوسع في هذه المحاصيل، ولا سيما البياض الدقيقي الذي يصيب المانجو، وذبول الفيوزاريوم في الموز، وحشرة الأمبروزيا في الأفوكادو، فضلاً عن احتمال انتقال ذبابة الفاكهة من الجوافة إلى الحمضيات، وذبابة ثمار الدراق مع انتشار المانجو، إلى جانب محدودية الأراضي المناسبة للتوسع في هذه الزراعات على امتداد الساحل السوري.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية أنشأت عام 2020 حقولاً تجريبية في محطة بحوث زاهد، شملت 36 غرسة لكل من القشطة والمانجو، و100 غرسة لكل من الأفوكادو والكيوي، ثم أُضيفت إليها 60 غرسة من الدراغون عام 2021.
تجارب حقلية لتقييم التأقلم والإنتاجية
وأوضح أحمد أن مركز البحوث العلمية الزراعية ينفذ في محطة زاهد لبحوث المياه والري بقرية زاهد في ريف طرطوس تجارب حقلية على أشجار الدراغون والأفوكادو والمانجو والقشطة، لدراسة المقننات المائية ومدى ملاءمة هذه الأنواع للترب الثقيلة ذات الرطوبة العالية ومستوى الماء الأرضي المرتفع.
ولفت إلى أن نتائج التجارب أظهرت تفاوتاً في قدرة الأنواع المدروسة على التأقلم مع الظروف المحلية، إذ أبدى الأفوكادو تأقلماً جيداً مع الظروف المناخية وأنواع الترب المختلفة في المنطقة، في حين أظهرت المانجو والدراغون والقشطة درجات متفاوتة من الحساسية لهذه الظروف.
وأضاف أن المركز يجري تجارب على زراعة الموز ضمن البيوت المحمية، حققت إنتاجية وصلت إلى نحو 6 أطنان للدونم الواحد، باستخدام التسميد العضوي بمعدل 6 أمتار مكعبة من السماد العضوي المتخمر للدونم.
متطلبات بيئية تختلف من محصول إلى آخر
وفيما يتعلق بالمتطلبات البيئية لهذه المحاصيل، أوضح أحمد أن الموز يحتاج إلى درجات حرارة تتراوح بين 25 و40 درجة مئوية، بينما أُدخل الأفوكادو إلى سوريا عام 1996، ويتطلب تربة جيدة الصرف وحماية من الصقيع والرياح الباردة.
وأشار إلى أن المانجو أُدخلت أيضاً عام 1996، وتعرضت معظم أشجارها القديمة لأضرار الصقيع، ما دفع المزارعين منذ عام 2006 إلى إدخال أصناف نصف مقصّرة وزراعتها ضمن البيوت المحمية.
وبيّن أن الدراغون أُدخل عام 2007، وشهد انتشاراً خلال السنوات الأخيرة، فيما أُدخل الكيوي عام 1998، ويحتاج إلى صيف حار ورطب وشتاء معتدل، وفترة نمو خالية من الصقيع تمتد لنحو 240 يوماً.
وأضاف أن بعض أنواع القشطة تلائم الظروف المناخية الساحلية المعتدلة، في حين تراجعت زراعة البابايا بسبب حساسيتها للصقيع وضعف الإقبال عليها، واستُبعدت الجوافة من حقول الحمضيات بسبب حساسيتها لذبابة الفاكهة.
وشدد أحمد على أهمية مواصلة التجارب والأبحاث لتحديد الأصناف الأكثر ملاءمة للبيئة الساحلية، ودراسة احتياجاتها المائية والإنتاجية ومدى مقاومتها للآفات والأمراض، فضلاً عن تقييم فرص تسويق إنتاجها، بما يتيح الاستفادة من إمكانات تنويع المحاصيل دون تعريض الزراعات التقليدية، وفي مقدمتها الحمضيات، لمخاطر التوسع غير المدروس.
وشكّل إدخال الفواكه الاستوائية إلى الحقول السورية تحولاً زراعياً لافتاً، إذ برزت هذه المحاصيل بوصفها زراعات رديفة إلى جانب الحمضيات في عدد من المحافظات، وأسهمت في تنويع مصادر دخل المزارعين وفتح فرص اقتصادية جديدة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، رغم التحديات المناخية والتسويقية التي تواجهها.