أسهم أوروبا قرب ذروة غير مسبوقة بفضل تحسن الثقة تجاه الذكاء الاصطناعي

لندن-سانا



استهل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تعاملات اليوم الأربعاء مرتفعاً، وتحرك قرب مستويات عالية غير مسبوقة، بعدما أسهمت التوقعات القوية الصادرة عن شركتي سيمنس للطاقة ‌وكور ويف، ومقرها الولايات المتحدة، في تهدئة المخاوف بشأن آفاق قطاع الذكاء الاصطناعي، بينما حدت المخاوف المتعلقة بالتضخم من المكاسب.



وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفع 0.7 بالمئة إلى 662.83 نقطة بحلول الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش، وكان قاب قوسين أو أدنى من تجاوز المستويات المرتفعة ⁠غير المسبوقة التي سجلها في آب.



وقفز سهم سيمنس للطاقة، المصنعة لمعدات الذكاء الاصطناعي، 6.5 بالمئة بعد توقعات بارتفاع هوامش الربح في عام 2027، وأعلنت الشركة خططاً لزيادة توزيعات الأرباح إلى أكثر من ثلاثة أمثالها.



وارتفع سهما شنايدر إلكتريك وليغراند بنحو 2.6 بالمئة، وزاد مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوسع نطاقاً 1.7 بالمئة.



وقالت شركة الحوسبة السحابية المتخصصة كور ويف: إنها ستحقق أرباحاً على أساس معدل في النصف ‌الأول ⁠من عام 2028.



وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، انخفض سهم شركة فيستاس، المشغلة لتوربينات الرياح، ستة بالمئة، بعدما قالت الشركة: إنها تتوقع التحول إلى الربحية على أساس معدل خلال النصف الأول من 2028.



وهوى سهم شركة سي. إن. جي، التي ⁠تتخذ من جمهورية التشيك مقراً وتنتج الذخيرة والأسلحة، 18 بالمئة بعد أن خفضت توقعاتها للهامش التشغيلي للعام بأكمله.