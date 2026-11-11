صادرات كوريا الجنوبية ترتفع بأكثر من الضعف في الـ 10 أيام الأولى من الشهر الجاري

سيئول-سانا‏

أظهرت بيانات جمركية صدرت، اليوم الأربعاء، أن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت بأكثر من الضعف خلال الأيام العشرة الأولى ‏من تشرين الثاني الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يقرب البلاد من تحقيق صادرات سنوية بقيمة تريليون دولار ‏أمريكي‎.‎

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ونقلت وكالة يونهاب عن مصلحة الجمارك الكورية قولها في بيان: إن قيمة الصادرات بلغت 33.5 مليار دولار خلال الفترة من 1 إلى ‌‏10 تشرين الثاني الجاري، مقارنة بـ 15.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وسجلت الصادرات بذلك أعلى قيمة لها ‏خلال الأيام العشرة الأولى من أي شهر تشرين الثاني على الإطلاق‎.‎

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وارتفعت الواردات بنسبة 45% على أساس سنوي لتصل إلى 24.7 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، ما أدى إلى فائض تجاري ‏قدره 8.8 مليارات دولار‎.‎

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وبحسب القطاعات، قفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 331.2% لتصل إلى 16.6 مليار دولار، وشكلت أشباه الموصلات ‌‏49.7% من إجمالي الصادرات، بزيادة قدرها 25.3 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي‎.‎

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كما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بأكثر من الضعف لتصل إلى ملياري دولار خلال الفترة المذكورة، وفي المقابل، انخفضت ‏صادرات السيارات بنسبة 4.3% لتصل إلى 1.4 مليار دولار‎.‎

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وبحسب الوجهات، قفزت الصادرات إلى الصين بنسبة 148% لتصل إلى 9.16 مليارات دولار، بينما ارتفعت الصادرات إلى الولايات ‏المتحدة بنسبة 163.6% لتصل إلى 6.79 مليارات دولار‎.‎

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وفي الوقت نفسه، بلغت القيمة التراكمية للصادرات منذ بداية العام وحتى يوم أمس الثلاثاء 963.6 مليار دولار، ما يضع كوريا ‏الجنوبية على المسار الصحيح لتجاوز حاجز تريليون دولار من الصادرات السنوية للمرة الأولى في تاريخها، وبلغ الفائض التجاري ‏التراكمي خلال الفترة نفسها 303.7 مليارات دولار‎.‎

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وكانت صادرات كوريا الجنوبية سجلت في أول الشهر الحالي، ارتفاعاً قياسياً بنسبة ‌‏93.7% على أساس سنوي خلال شهر تشرين ‏الأول 2026، ‏لتبلغ 115.3 مليار دولار أمريكي، مدفوعةً بصورة رئيسية ‏بالارتفاع الحاد في شحنات أشباه الموصلات.‏

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