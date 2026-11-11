صادرات كوريا الجنوبية ترتفع بأكثر من الضعف في الـ 10 أيام الأولى من الشهر الجاري

سيئول-سانا
أظهرت بيانات جمركية صدرت، اليوم الأربعاء، أن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت بأكثر من الضعف خلال الأيام العشرة الأولى من تشرين الثاني الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يقرب البلاد من تحقيق صادرات سنوية بقيمة تريليون دولار أمريكي.
ونقلت وكالة يونهاب عن مصلحة الجمارك الكورية قولها في بيان: إن قيمة الصادرات بلغت 33.5 مليار دولار خلال الفترة من 1 إلى 10 تشرين الثاني الجاري، مقارنة بـ 15.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وسجلت الصادرات بذلك أعلى قيمة لها خلال الأيام العشرة الأولى من أي شهر تشرين الثاني على الإطلاق.
وارتفعت الواردات بنسبة 45% على أساس سنوي لتصل إلى 24.7 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 8.8 مليارات دولار.
وبحسب القطاعات، قفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 331.2% لتصل إلى 16.6 مليار دولار، وشكلت أشباه الموصلات 49.7% من إجمالي الصادرات، بزيادة قدرها 25.3 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بأكثر من الضعف لتصل إلى ملياري دولار خلال الفترة المذكورة، وفي المقابل، انخفضت صادرات السيارات بنسبة 4.3% لتصل إلى 1.4 مليار دولار.
وبحسب الوجهات، قفزت الصادرات إلى الصين بنسبة 148% لتصل إلى 9.16 مليارات دولار، بينما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 163.6% لتصل إلى 6.79 مليارات دولار.
وفي الوقت نفسه، بلغت القيمة التراكمية للصادرات منذ بداية العام وحتى يوم أمس الثلاثاء 963.6 مليار دولار، ما يضع كوريا الجنوبية على المسار الصحيح لتجاوز حاجز تريليون دولار من الصادرات السنوية للمرة الأولى في تاريخها، وبلغ الفائض التجاري التراكمي خلال الفترة نفسها 303.7 مليارات دولار.
وكانت صادرات كوريا الجنوبية سجلت في أول الشهر الحالي، ارتفاعاً قياسياً بنسبة 93.7% على أساس سنوي خلال شهر تشرين الأول 2026، لتبلغ 115.3 مليار دولار أمريكي، مدفوعةً بصورة رئيسية بالارتفاع الحاد في شحنات أشباه الموصلات.