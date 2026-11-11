المؤشر نيكي الياباني يرتفع لليوم الثالث وسط تفاؤل حيال الذكاء الاصطناعي

طوكيو-سانا‏

‏ ‏

ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي، إذ أعادت بيانات ‏وتقارير عن الأرباح بعض التفاؤل إلى قطاع الذكاء الاصطناعي.‏

‏ ‏

وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر نيكي 225 ارتفع بنسبة 0.80 بالمئة إلى ‌‏60942.48 نقطة، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ‌0.79 بالمئة إلى ‌‏3924.51 نقطة.‏

‏ ‏

وأظهر استطلاع لوكالة رويترز اليوم، أن ثقة الشركات الصناعية اليابانية ارتفعت في ‏تشرين الثاني إلى أعلى مستوى منذ أكثر من خمس سنوات، إذ دعم الطلب المزدهر ‏على أشباه الموصلات موجة تفاؤل على نطاق واسع.‏

‏ ‏

وقال واتارو أكياما محلل الأسهم في نومورا للأوراق المالية: إن اهتمام ‌المستثمرين ‌‏⁠يتجه الآن إلى أرباح الربع الثالث لشركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ‏المقرر الإعلان عنها الأسبوع المقبل.‏

‏ ‏

وكان سهم نيتشيري الأكثر ارتفاعاً في بورصة طوكيو من حيث النسبة المئوية، إذ ‏قفز ‌‏8.18 بالمئة، متجهاً لتحقيق أكبر مكاسب يومية له منذ تشرين الثاني 2022، تلاه ‏سهما ‏كوكوساي إلكتريك وتايو يودن، بارتفاع نحو 7.5 بالمئة لكل منهما.‏ ‏