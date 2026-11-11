طوكيو-سانا
ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي، إذ أعادت بيانات وتقارير عن الأرباح بعض التفاؤل إلى قطاع الذكاء الاصطناعي.
وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر نيكي 225 ارتفع بنسبة 0.80 بالمئة إلى 60942.48 نقطة، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.79 بالمئة إلى 3924.51 نقطة.
وأظهر استطلاع لوكالة رويترز اليوم، أن ثقة الشركات الصناعية اليابانية ارتفعت في تشرين الثاني إلى أعلى مستوى منذ أكثر من خمس سنوات، إذ دعم الطلب المزدهر على أشباه الموصلات موجة تفاؤل على نطاق واسع.
وقال واتارو أكياما محلل الأسهم في نومورا للأوراق المالية: إن اهتمام المستثمرين يتجه الآن إلى أرباح الربع الثالث لشركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، المقرر الإعلان عنها الأسبوع المقبل.
وكان سهم نيتشيري الأكثر ارتفاعاً في بورصة طوكيو من حيث النسبة المئوية، إذ قفز 8.18 بالمئة، متجهاً لتحقيق أكبر مكاسب يومية له منذ تشرين الثاني 2022، تلاه سهما كوكوساي إلكتريك وتايو يودن، بارتفاع نحو 7.5 بالمئة لكل منهما.
المؤشر نيكي الياباني يرتفع لليوم الثالث وسط تفاؤل حيال الذكاء الاصطناعي
طوكيو-سانا