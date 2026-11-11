الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين بدعم توقعات رفع الفائدة الأمريكية

واشنطن-سانا‏

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حافظ الدولار على مكاسبه، وظل قريباً من أعلى مستوى له في أسبوعين خلال ‏التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، مدعوماً ببيانات تضخم جاءت أعلى من ‏المتوقع، وتصريحات لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‏الأمريكي) تميل إلى التشديد النقدي، ما عزز توقعات رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.‏

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وذكرت رويترز أن مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست ‏عملات، استقر عند 102.22، مقترباً من أعلى مستوى له منذ 28 تشرين الأول ‏ليحافظ على مكاسبه مقابل العملات الرئيسية الأخرى في التداولات الآسيوية المبكرة.‏

وكان المؤشر قد ارتفع 0.5 بالمئة أمس الثلاثاء، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع ⁠أسعار ‏المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في تشرين الأول وسط ‏ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن.‏

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في حين استقر اليورو ‌والجنيه ⁠الإسترليني عند 1.1168 دولار و1.3345 دولار على ‏الترتيب، بينما ارتفع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6870 دولار، مبتعداً قليلاً ‏عن أدنى مستوى في سبعة أشهر، في حين استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5605 ‏دولار.‏

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وكان المؤشر قد ارتفع 0.5 بالمئة أمس الثلاثاء، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع ⁠أسعار ‏المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في تشرين الأول وسط ارتفاع ‏تكاليف الغذاء والسكن.‏

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وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، انخفض سعر بتكوين 0.3 بالمئة إلى 73566.45 ‏دولاراً، بينما تراجع سعر عملة إيثر 0.5 بالمئة إلى 2044.61 دولاراً، ويجري ‏تداول كل منهما بالقرب من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.‏