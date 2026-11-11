الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين بدعم توقعات رفع الفائدة الأمريكية

واشنطن-سانا
حافظ الدولار على مكاسبه، وظل قريباً من أعلى مستوى له في أسبوعين خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، مدعوماً ببيانات تضخم جاءت أعلى من المتوقع، وتصريحات لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تميل إلى التشديد النقدي، ما عزز توقعات رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وذكرت رويترز أن مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، استقر عند 102.22، مقترباً من أعلى مستوى له منذ 28 تشرين الأول ليحافظ على مكاسبه مقابل العملات الرئيسية الأخرى في التداولات الآسيوية المبكرة.
وكان المؤشر قد ارتفع 0.5 بالمئة أمس الثلاثاء، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في تشرين الأول وسط ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن.
في حين استقر اليورو والجنيه الإسترليني عند 1.1168 دولار و1.3345 دولار على الترتيب، بينما ارتفع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6870 دولار، مبتعداً قليلاً عن أدنى مستوى في سبعة أشهر، في حين استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5605 دولار.
وكان المؤشر قد ارتفع 0.5 بالمئة أمس الثلاثاء، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في تشرين الأول وسط ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن.
وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، انخفض سعر بتكوين 0.3 بالمئة إلى 73566.45 دولاراً، بينما تراجع سعر عملة إيثر 0.5 بالمئة إلى 2044.61 دولاراً، ويجري تداول كل منهما بالقرب من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.