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أسعار النفط تتراجع إلى أدنى مستوياتها في شهرين مع انحسار مخاوف التصعيد مع ‏إيران

6HBBAV2FVFK2TB2JE3V7GTLKAY أسعار النفط تتراجع إلى أدنى مستوياتها في شهرين مع انحسار مخاوف التصعيد مع ‏إيران
مضخة نفط ومنصة حفر جنوب ميدلاند بولاية تكساس الأمريكية-أمريكا-رويترز

واشنطن-سانا‏
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انخفضت أسعار النفط عند إغلاقها أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في شهرين، ‏وذلك بعد أن قلل مسؤولون أمريكيون من احتمال اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية ‏ضد إيران، ما هدأ مخاوف حدوث اضطرابات جديدة في إمدادات النفط من الشرق ‏الأوسط.‏
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وأوضحت وكالة رويترز أن سعر خام برنت انخفض عند التسوية بمقدار 1.08 ‏دولار، ‏أي بنسبة 1.2 بالمئة، ليصل إلى 91.49 دولاراً للبرميل، فيما تراجع سعر ‏خام غرب ‏تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتاً، أي بنسبة 0.9 بالمئة، ليسجل 86.04 ‏دولاراً ‏للبرميل، وهو أدنى مستوى للخامين منذ 31 آب الماضي.‏
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وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أشارت في أحدث توقعاتها إلى أن الاستهلاك ‏العالمي للنفط يتجه للانخفاض من مستوى قياسي 104.4 ملايين برميل يومياً في ‌‏2025 إلى 102.4 مليون في 2026.‏
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واستبعد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الثلاثاء، تنفيذ عمليات عسكرية ‏كبرى جديدة ضد إيران في الوقت الراهن، في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها ‏أطراف دولية وإقليمية لاحتواء التصعيد والتوصل إلى تسوية تنهي الحرب.‏

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