واشنطن-سانا
انخفضت أسعار النفط عند إغلاقها أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في شهرين، وذلك بعد أن قلل مسؤولون أمريكيون من احتمال اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية ضد إيران، ما هدأ مخاوف حدوث اضطرابات جديدة في إمدادات النفط من الشرق الأوسط.
وأوضحت وكالة رويترز أن سعر خام برنت انخفض عند التسوية بمقدار 1.08 دولار، أي بنسبة 1.2 بالمئة، ليصل إلى 91.49 دولاراً للبرميل، فيما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتاً، أي بنسبة 0.9 بالمئة، ليسجل 86.04 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى للخامين منذ 31 آب الماضي.
وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أشارت في أحدث توقعاتها إلى أن الاستهلاك العالمي للنفط يتجه للانخفاض من مستوى قياسي 104.4 ملايين برميل يومياً في 2025 إلى 102.4 مليون في 2026.
واستبعد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الثلاثاء، تنفيذ عمليات عسكرية كبرى جديدة ضد إيران في الوقت الراهن، في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها أطراف دولية وإقليمية لاحتواء التصعيد والتوصل إلى تسوية تنهي الحرب.
أسعار النفط تتراجع إلى أدنى مستوياتها في شهرين مع انحسار مخاوف التصعيد مع إيران
واشنطن-سانا