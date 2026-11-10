بيانات مجموعة بورصات لندن: ناقلة ديزل روسي تتوقف قبالة الساحل الأمريكي‏

أوسلو-سانا

أظهرت بيانات الشحن الصادرة عن مجموعة بورصات لندن، اليوم الثلاثاء، توقف ناقلة تحمل شحنة من ‏الديزل الروسي قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة، في ظل عدم تحديد وجهتها النهائية حتى الآن.‏

وبحسب البيانات وفق ما ذكرت وكالة رويترز أن الناقلة “أجيوي فانينديس”، التي ترفع علم مالطا، حُمّلت ‏بنحو 4 آلاف طن متري من الديزل منخفض الكبريت للغاية في ميناء بريمورسك الروسي على بحر ‏البلطيق، في 22 تشرين الأول الماضي، وكان من المقرر تسليم الشحنة في السابع من تشرين الثاني.‏

بدورها قالت شركة “إيست ميد” اليونانية، المسؤولة عن إدارة الناقلة: إن السفينة لا تزال في انتظار أوامر، ‏وإن ميناء التفريغ لم يحدد أو يعتمد حتى الآن، مؤكدة أن وضع وجهتها لم يشهد أي تغيير.‏

وأشارت بيانات الشحن إلى أن ناقلات أخرى تحمل شحنات من الديزل الروسي سبق أن حددت الساحل ‏الأطلسي الأمريكي وجهة لها، قبل أن تغير مساراتها لاحقاً.‏

‏ وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 9 الشهر الماضي عن اتفاق لاستيراد الديزل الروسي ‏بهدف خفض أسعار الوقود محلياً، وقام بموجبه بتعليق العمل ببعض بنود قانون العقوبات الأمريكي ‏المفروض على موسكو لضمان تدفق شحنات إضافية تصل إلى نحو 800 ألف طن متري خلال شهري ‏تشرين الأول وتشرين الثاني.‏

وكانت بيانات مجموعة بورصات لندن أظهرت في 23 الشهر الماضي أن ناقلة ‏ترفع علم مالطا، ‏وتحمل 40 ألف طن من الديزل الروسي، تتجه نحو مدينة نيويورك ‏الأمريكية.