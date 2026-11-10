بيانات مجموعة بورصات لندن: ناقلة ديزل روسي تتوقف قبالة الساحل الأمريكي‏

أوسلو-سانا
أظهرت بيانات الشحن الصادرة عن مجموعة بورصات لندن، اليوم الثلاثاء، توقف ناقلة تحمل شحنة من الديزل الروسي قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة، في ظل عدم تحديد وجهتها النهائية حتى الآن.
وبحسب البيانات وفق ما ذكرت وكالة رويترز أن الناقلة “أجيوي فانينديس”، التي ترفع علم مالطا، حُمّلت بنحو 4 آلاف طن متري من الديزل منخفض الكبريت للغاية في ميناء بريمورسك الروسي على بحر البلطيق، في 22 تشرين الأول الماضي، وكان من المقرر تسليم الشحنة في السابع من تشرين الثاني.
بدورها قالت شركة “إيست ميد” اليونانية، المسؤولة عن إدارة الناقلة: إن السفينة لا تزال في انتظار أوامر، وإن ميناء التفريغ لم يحدد أو يعتمد حتى الآن، مؤكدة أن وضع وجهتها لم يشهد أي تغيير.
وأشارت بيانات الشحن إلى أن ناقلات أخرى تحمل شحنات من الديزل الروسي سبق أن حددت الساحل الأطلسي الأمريكي وجهة لها، قبل أن تغير مساراتها لاحقاً.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 9 الشهر الماضي عن اتفاق لاستيراد الديزل الروسي بهدف خفض أسعار الوقود محلياً، وقام بموجبه بتعليق العمل ببعض بنود قانون العقوبات الأمريكي المفروض على موسكو لضمان تدفق شحنات إضافية تصل إلى نحو 800 ألف طن متري خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني.
وكانت بيانات مجموعة بورصات لندن أظهرت في 23 الشهر الماضي أن ناقلة ترفع علم مالطا، وتحمل 40 ألف طن من الديزل الروسي، تتجه نحو مدينة نيويورك الأمريكية.