أسعار الكهرباء في أوروبا تتجاوز 600 يورو مع تراجع توليد الطاقة من الرياح

بلومبرغ-سانا‏

سجّلت أسعار الكهرباء بالجملة في الأسواق الأوروبية ارتفاعاً تجاوز 600 يورو لكل ميغاواط/ساعة خلال بعض فترات ‏ذروة الاستهلاك المسائية، أمس الإثنين، نتيجة التراجع الحاد في توليد الطاقة من الرياح، ما يعكس الضغوط المتزايدة ‏على أسواق الكهرباء مع انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة.‏

وقالت وكالة بلومبرغ: إن توقعات حكومية وتجارية تشير إلى استمرار تراجع توليد الطاقة من الرياح والشمس في أنحاء ‏شمال غرب ووسط أوروبا حتى يوم الأربعاء المقبل، بفعل نظام جوي بطيء الحركة يؤدي إلى هدوء الرياح وانتشار ‏الغيوم فوق بعض أكبر أسواق الطاقة في المنطقة.‏

ومن المتوقع أن يكون تراجع سرعة الرياح حاداً بشكل خاص في ألمانيا والمملكة المتحدة ودول البنلوكس (بلجيكا ‏وهولندا ولوكسمبورغ)، فيما حذّر مشغّل شبكة الكهرباء في المملكة المتحدة من احتمال انخفاض هامش إمدادات ‏الكهرباء عن المستوى المطلوب صباح أمس الإثنين، مقدّراً الفجوة بنحو 1.4 غيغاواط.‏

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه أسعار الكهرباء ارتفاعاً في أنحاء أوروبا بالتزامن مع صعود أسعار الغاز ‏الطبيعي هذا العام، إذ غالباً ما تحدد محطات التوليد العاملة بالغاز السعر الهامشي للكهرباء.‏

ويبرز تأثير تراجع إنتاج الطاقة المتجددة بصورة أكبر خلال فترات البرد وهدوء الرياح وقلة سطوع الشمس، وهي ‏ظروف تُعرف بالمصطلح الألماني “‏Dunkelflaute‏”، إذ ينخفض إنتاج الطاقة المتجددة، وترتفع الحاجة إلى تشغيل ‏محطات الكهرباء العاملة بالوقود الأحفوري، التي تعد الأعلى تكلفة، لتلبية الطلب، ومع تكرار هذه الفترات، تزداد ‏احتمالات ارتفاع أسعار الكهرباء في المنطقة خلال فصل الشتاء.‏

كما قد يسهم ارتفاع الطلب على التدفئة في زيادة الضغوط على أسواق الطاقة، في ظل توقعات بانخفاض درجات ‏الحرارة هذا الأسبوع بمقدار يتراوح بين درجة وثلاث درجات مئوية دون معدلاتها المعتادة، وفقاً لخبير الأرصاد الجوية ‏بن ديفيس من موقع “‏MetDesk‏”.‏

وتنعكس هذه الضغوط أيضاً على أسعار العقود الآجلة، إذ تُتداول عقود الكهرباء لشهر كانون الأول في ألمانيا وفرنسا ‏حالياً عند مستويات تقارب 200 يورو لكل ميغاواط/ساعة في بورصة الطاقة الأوروبية (‏EEX‏)، أي بأكثر من ضعف ‏مستوياتها المسجلة قبل عام.‏

وفي فرنسا، بلغ سعر الكهرباء للتسليم 334.12 يورو لكل ميغاواط/ساعة في مزاد أجرته منصة إيبيكس سبوت ‌‏(‏Epex Spot SE‏) أمس الإثنين، وهو أعلى مستوى له منذ كانون الأول 2022، وفي ألمانيا، وصل السعر إلى ‌‏345.64 يورو لكل ميغاواط/ساعة، فيما تجاوز 600 يورو خلال بعض فترات التداول المسائية التي تبلغ مدة كل منها ‌‏15 دقيقة.‏

وفي سياق متصل، أفاد مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، الأربعاء الماضي، بأن معدل التضخم السنوي في ‏منطقة اليورو ارتفع إلى 4 بالمئة خلال تشرين الأول الماضي، مقارنة بـ3.8 بالمئة في أيلول، وفق تقديرات أولية، ‏مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة التي سجلت زيادة سنوية بلغت 20.8 بالمئة.‏