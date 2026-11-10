أسعار الكهرباء في أوروبا تتجاوز 600 يورو مع تراجع توليد الطاقة من الرياح

بلومبرغ-سانا
سجّلت أسعار الكهرباء بالجملة في الأسواق الأوروبية ارتفاعاً تجاوز 600 يورو لكل ميغاواط/ساعة خلال بعض فترات ذروة الاستهلاك المسائية، أمس الإثنين، نتيجة التراجع الحاد في توليد الطاقة من الرياح، ما يعكس الضغوط المتزايدة على أسواق الكهرباء مع انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة.
وقالت وكالة بلومبرغ: إن توقعات حكومية وتجارية تشير إلى استمرار تراجع توليد الطاقة من الرياح والشمس في أنحاء شمال غرب ووسط أوروبا حتى يوم الأربعاء المقبل، بفعل نظام جوي بطيء الحركة يؤدي إلى هدوء الرياح وانتشار الغيوم فوق بعض أكبر أسواق الطاقة في المنطقة.
ومن المتوقع أن يكون تراجع سرعة الرياح حاداً بشكل خاص في ألمانيا والمملكة المتحدة ودول البنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ)، فيما حذّر مشغّل شبكة الكهرباء في المملكة المتحدة من احتمال انخفاض هامش إمدادات الكهرباء عن المستوى المطلوب صباح أمس الإثنين، مقدّراً الفجوة بنحو 1.4 غيغاواط.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه أسعار الكهرباء ارتفاعاً في أنحاء أوروبا بالتزامن مع صعود أسعار الغاز الطبيعي هذا العام، إذ غالباً ما تحدد محطات التوليد العاملة بالغاز السعر الهامشي للكهرباء.
ويبرز تأثير تراجع إنتاج الطاقة المتجددة بصورة أكبر خلال فترات البرد وهدوء الرياح وقلة سطوع الشمس، وهي ظروف تُعرف بالمصطلح الألماني “Dunkelflaute”، إذ ينخفض إنتاج الطاقة المتجددة، وترتفع الحاجة إلى تشغيل محطات الكهرباء العاملة بالوقود الأحفوري، التي تعد الأعلى تكلفة، لتلبية الطلب، ومع تكرار هذه الفترات، تزداد احتمالات ارتفاع أسعار الكهرباء في المنطقة خلال فصل الشتاء.
كما قد يسهم ارتفاع الطلب على التدفئة في زيادة الضغوط على أسواق الطاقة، في ظل توقعات بانخفاض درجات الحرارة هذا الأسبوع بمقدار يتراوح بين درجة وثلاث درجات مئوية دون معدلاتها المعتادة، وفقاً لخبير الأرصاد الجوية بن ديفيس من موقع “MetDesk”.
وتنعكس هذه الضغوط أيضاً على أسعار العقود الآجلة، إذ تُتداول عقود الكهرباء لشهر كانون الأول في ألمانيا وفرنسا حالياً عند مستويات تقارب 200 يورو لكل ميغاواط/ساعة في بورصة الطاقة الأوروبية (EEX)، أي بأكثر من ضعف مستوياتها المسجلة قبل عام.
وفي فرنسا، بلغ سعر الكهرباء للتسليم 334.12 يورو لكل ميغاواط/ساعة في مزاد أجرته منصة إيبيكس سبوت (Epex Spot SE) أمس الإثنين، وهو أعلى مستوى له منذ كانون الأول 2022، وفي ألمانيا، وصل السعر إلى 345.64 يورو لكل ميغاواط/ساعة، فيما تجاوز 600 يورو خلال بعض فترات التداول المسائية التي تبلغ مدة كل منها 15 دقيقة.
وفي سياق متصل، أفاد مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، الأربعاء الماضي، بأن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ارتفع إلى 4 بالمئة خلال تشرين الأول الماضي، مقارنة بـ3.8 بالمئة في أيلول، وفق تقديرات أولية، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة التي سجلت زيادة سنوية بلغت 20.8 بالمئة.