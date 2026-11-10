شركات طاقة صينية توقع اتفاقيات بمليارات الدولارات خلال معرض الاستيراد الدولي ببكين

بكين-سانا

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وقعت شركات طاقة صينية مملوكة للدولة اتفاقيات شراء بمليارات الدولارات مع شركاء دوليين، ‏شملت مجالات الطاقة والمعدات المتطورة والتقنيات الخضراء ومنخفضة الكربون، وذلك خلال ‏الدورة التاسعة لمعرض الصين الدولي للاستيراد، التي تختتم أعمالها اليوم.‏

وأوضحت وكالة “شينخوا” للأنباء، أنّ الشركة الصينية للبتروكيماويات “سينوبك” وقعت اتفاقيات ‏شراء بقيمة إجمالية بلغت 41.3 مليار دولار أمريكي مع 37 شريكاً من 18 دولة ومنطقة، شملت ‌‏29 نوعاً من المنتجات من بينها الذكاء الاصطناعي والمعدات المتطورة وسلاسل التوريد الرقمية.‏

كما أبرمت الشركة الوطنية الصينية للبترول “سي إن بي سي” 38 اتفاقية شراء مع 35 شريكاً ‏على مستوى العالم، من بينهم أرامكو السعودية، بقيمة تجاوزت 18.8 مليار دولار، تشمل موارد ‏النفط والغاز والمواد الجديدة والمعدات المتطورة والتقنيات الخضراء ومنخفضة الكربون.‏

في حين سجّلت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري (كنوك) رقماً قياسياً جديداً من حيث قيمة ‏الاتفاقيات الموقعة خلال المعرض، حيث وقعت عقود شراء واتفاقيات تعاون مع 20 مورداً من ‏مختلف أنحاء العالم بإجمالي 13.6 مليار دولار، وشملت المشتريات النفط الخام والغاز الطبيعي ‏ومعدات التنقيب عن النفط والغاز في المياه العميقة والخدمات التقنية المتقدمة.‏

وإلى جانب مجال الطاقة التقليدية، أصبحت معدات الطاقة المتطورة والتقنيات الخضراء ومنخفضة ‏الكربون من المجالات الرئيسية للمشتريات الدولية لشركات الطاقة الصينية.‏

وفي هذا السياق وقعت الشركة الصينية لإنشاءات الطاقة اتفاقيات بقيمة 677 مليون دولار مع عدد ‏من الشركات، من بينها “هيتاشي إنرجي” و”كاتربيلر” و”سيمنس للطاقة” و”جنرال إلكتريك ‏ڤيرنوڤا”، مسجلة أعلى قيمة اتفاقيات في تاريخ مشاركاتها بالمعرض، وتضمنت المشتريات معدات ‏متطورة وشبكات ذكية وأنظمة تخزين الطاقة الجديدة.‏

من جانبه، دعا رئيس مجلس إدارة شركة “سينوبك” هو تشي جيون، إلى تعزيز التعاون في تطوير ‏موارد النفط والغاز وتجارة الغاز الطبيعي المسال وبناء شبكات الأنابيب وتخزين الطاقة، بما يسهم ‏في الحفاظ على استقرار سوق الطاقة العالمية، إلى جانب تعميق التعاون في تجارة الكربون ‏والتمويل الأخضر والاستثمار في الطاقة المستدامة.‏

‏يشار إلى أنه ومنذ انطلاق الدورة الأولى للمعرض في عام 2018، بلغت القيمة التراكمية ‏للاتفاقيات التي وقعتها “سينوبك” و”سي إن بي سي” و”كنوك” خلال دوراته المتعاقبة 366 مليار ‏دولار و163.6 مليار دولار وأكثر من 100 مليار دولار على التوالي.‏