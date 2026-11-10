شركات طاقة صينية توقع اتفاقيات بمليارات الدولارات خلال معرض الاستيراد الدولي ببكين

بكين-سانا
وقعت شركات طاقة صينية مملوكة للدولة اتفاقيات شراء بمليارات الدولارات مع شركاء دوليين، شملت مجالات الطاقة والمعدات المتطورة والتقنيات الخضراء ومنخفضة الكربون، وذلك خلال الدورة التاسعة لمعرض الصين الدولي للاستيراد، التي تختتم أعمالها اليوم.
وأوضحت وكالة “شينخوا” للأنباء، أنّ الشركة الصينية للبتروكيماويات “سينوبك” وقعت اتفاقيات شراء بقيمة إجمالية بلغت 41.3 مليار دولار أمريكي مع 37 شريكاً من 18 دولة ومنطقة، شملت 29 نوعاً من المنتجات من بينها الذكاء الاصطناعي والمعدات المتطورة وسلاسل التوريد الرقمية.
كما أبرمت الشركة الوطنية الصينية للبترول “سي إن بي سي” 38 اتفاقية شراء مع 35 شريكاً على مستوى العالم، من بينهم أرامكو السعودية، بقيمة تجاوزت 18.8 مليار دولار، تشمل موارد النفط والغاز والمواد الجديدة والمعدات المتطورة والتقنيات الخضراء ومنخفضة الكربون.
في حين سجّلت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري (كنوك) رقماً قياسياً جديداً من حيث قيمة الاتفاقيات الموقعة خلال المعرض، حيث وقعت عقود شراء واتفاقيات تعاون مع 20 مورداً من مختلف أنحاء العالم بإجمالي 13.6 مليار دولار، وشملت المشتريات النفط الخام والغاز الطبيعي ومعدات التنقيب عن النفط والغاز في المياه العميقة والخدمات التقنية المتقدمة.
وإلى جانب مجال الطاقة التقليدية، أصبحت معدات الطاقة المتطورة والتقنيات الخضراء ومنخفضة الكربون من المجالات الرئيسية للمشتريات الدولية لشركات الطاقة الصينية.
وفي هذا السياق وقعت الشركة الصينية لإنشاءات الطاقة اتفاقيات بقيمة 677 مليون دولار مع عدد من الشركات، من بينها “هيتاشي إنرجي” و”كاتربيلر” و”سيمنس للطاقة” و”جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا”، مسجلة أعلى قيمة اتفاقيات في تاريخ مشاركاتها بالمعرض، وتضمنت المشتريات معدات متطورة وشبكات ذكية وأنظمة تخزين الطاقة الجديدة.
من جانبه، دعا رئيس مجلس إدارة شركة “سينوبك” هو تشي جيون، إلى تعزيز التعاون في تطوير موارد النفط والغاز وتجارة الغاز الطبيعي المسال وبناء شبكات الأنابيب وتخزين الطاقة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار سوق الطاقة العالمية، إلى جانب تعميق التعاون في تجارة الكربون والتمويل الأخضر والاستثمار في الطاقة المستدامة.
يشار إلى أنه ومنذ انطلاق الدورة الأولى للمعرض في عام 2018، بلغت القيمة التراكمية للاتفاقيات التي وقعتها “سينوبك” و”سي إن بي سي” و”كنوك” خلال دوراته المتعاقبة 366 مليار دولار و163.6 مليار دولار وأكثر من 100 مليار دولار على التوالي.