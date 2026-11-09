تركيا: الاقتصاد العالمي يشهد تحولاً هيكلياً بإعادة ‏تشكيل سلاسل التوريد

أنقرة-سانا
أكد وزير التجارة التركي عمر بولاط اليوم الإثنين أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولاً هيكلياً يسهم بإعادة تشكيل سلاسل التوريد.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن ذلك جاء في كلمة ألقاها بولاط خلال منتدى الأعمال التركي الصيني للتنمية الخضراء، الذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي ومجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية في مدينة إسطنبول، بمشاركة نائب الرئيس التركي جودت يلماز.
وقال بولاط: “إن الاقتصاد العالمي يشهد تحولاً هيكلياً في طرق التجارة وأنماط الإنتاج، تقوده إعادة تشكيل سلاسل التوريد والتحول الأخضر والاستدامة”.
وأعرب بولاط عن رغبة بلاده في الانتقال بالعلاقات التركية الصينية من التبادل التجاري التقليدي إلى شراكة استثمارية أكثر توازناً واستدامة، تقوم على الاستثمارات المتبادلة والتعاون التكنولوجي والإنتاج ذي القيمة المضافة.
ودعا بولاط الشركات الصينية إلى اتخاذ مركز إسطنبول المالي مقراً لعملياتها الإقليمية، وقال: نعلم أن الجمع بين القوة التكنولوجية والمالية التي تمتلكها الصين والقدرة الإنتاجية الاستراتيجية لتركيا سيولد تعاونا وتآزراً هائلين.
كما دعا بولاط الشركات الصينية إلى الاستفادة من حزمة الحوافز المعلنة مطلع حزيران الماضي، والهادفة إلى جذب شركات التجارة والاستثمار الدولية إلى تركيا.
وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي أرسلان بيرقدار أكد في تصريح نشر أمس الأحد، أن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط تؤثر بصورة مباشرة في أسواق الطاقة العالمية، وأن أمن إمدادات الطاقة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية واستقرار المنطقة.