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تركيا: الاقتصاد العالمي يشهد تحولاً هيكلياً بإعادة ‏تشكيل سلاسل التوريد

thumbs b c 0b280df3e08327a36dba8974b98a771c تركيا: الاقتصاد العالمي يشهد تحولاً هيكلياً بإعادة ‏تشكيل سلاسل التوريد
وزير التجارة التركي عمر بولاط - أنقرة - وكالة أنباء الأناضول

أنقرة-سانا‏

أكد وزير التجارة التركي عمر بولاط اليوم الإثنين أن ‏الاقتصاد العالمي يشهد تحولاً هيكلياً يسهم بإعادة تشكيل ‏سلاسل التوريد.‏

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن ذلك جاء في كلمة ‏ألقاها بولاط خلال منتدى الأعمال التركي الصيني ‏للتنمية الخضراء، الذي نظمه مجلس العلاقات ‏الاقتصادية الخارجية التركي ومجلس الصين لتعزيز ‏التجارة الدولية في مدينة إسطنبول، بمشاركة نائب ‏الرئيس التركي جودت يلماز.‏

وقال بولاط: “إن الاقتصاد العالمي يشهد تحولاً هيكلياً ‏في طرق التجارة وأنماط الإنتاج، تقوده إعادة تشكيل ‏سلاسل التوريد والتحول الأخضر والاستدامة”.‏

وأعرب بولاط عن رغبة بلاده في الانتقال بالعلاقات ‏التركية الصينية من التبادل التجاري التقليدي إلى ‏شراكة استثمارية أكثر توازناً واستدامة، تقوم على ‏الاستثمارات المتبادلة والتعاون التكنولوجي والإنتاج ‏ذي القيمة المضافة.‏

ودعا بولاط الشركات الصينية إلى اتخاذ مركز ‏إسطنبول المالي مقراً لعملياتها الإقليمية، وقال: نعلم أن ‏الجمع بين القوة التكنولوجية والمالية التي تمتلكها ‏الصين والقدرة الإنتاجية الاستراتيجية لتركيا سيولد ‏تعاونا وتآزراً هائلين.‏

كما دعا بولاط الشركات الصينية إلى الاستفادة من ‏حزمة الحوافز المعلنة مطلع حزيران الماضي، ‏والهادفة إلى جذب شركات التجارة والاستثمار الدولية ‏إلى تركيا.‏

وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي أرسلان ‏بيرقدار أكد في تصريح نشر أمس الأحد، أن التطورات ‏الجيوسياسية في ‏منطقة الشرق الأوسط تؤثر بصورة ‏مباشرة في أسواق الطاقة العالمية، وأن أمن إمدادات ‏الطاقة ‏يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن الممرات البحرية ‏وحرية الملاحة الدولية واستقرار المنطقة.‏

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