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انخفاض سعر نفط خام برنت أكثر من 5 بالمئة

5SVMLN5U4VPW3AOUY64AUXO7JI انخفاض سعر نفط خام برنت أكثر من 5 بالمئة
مضخة نفط تعمل في حوض بيرميان بولاية تكساس الأمريكية-وكالة رويترز

لندن- سانا

تراجع سعر نفط خام برنت، اليوم الإثنين أكثر من خمسة بالمئة، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبعد فيها شن هجمات جديدة على إيران.

وذكرت شبكة “سي إن بي سي” الاقتصادية الامريكية أن العقود الآجلة لخام ⁠برنت تراجعت 5.05 ‌دولارات، أو 5.2%، لتسجل 93.27 دولاراً للبرميل، ⁠بعد أن سجلت أدنى مستوى لها عند 93.21 دولاراً للبرميل في وقت سابق.

كما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.12 دولارات، أو 4.5%، ليسجل 86.71 دولاراً. 

وتراجعت أسعار النفط بشكل طفيف في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، بعد تصريحات ‏للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قللت من احتمالات شن هجمات جديدة على إيران، في ‏ظل استمرار التقدم في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب التي بدأت أواخر شباط الماضي.

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