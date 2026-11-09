فرنسا ترفع الحدّ الأدنى للأجور بنسبة 1.6% بعد الاحتجاجات  

باريس-سانا

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الإثنين، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6 بالمئة اعتباراً من الأول من كانون الأول المقبل، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات المطالبة بتحسين القدرة الشرائية، والتحركات التي شهدتها المدارس الثانوية والجامعات.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أنه بموجب القرار الجديد، يرتفع صافي الحد الأدنى للأجور من 1477.93 يورو إلى نحو 1502 يورو، بزيادة شهرية قدرها 23.65 يورو.

وقال وزير العمل الفرنسي جان بيار فاراندو: إن هذه الزيادة هي «ثاني أكبر زيادة خلال 20 عاماً»، داعياً إلى عدم الاستهانة بها، ومشدداً على أنها دُرست لتجنب التسبب بفقدان وظائف.

وبينما تنتقد النقابات بقاء الحدود الدنيا للأجور في بعض القطاعات دون الحد الأدنى القانوني، أوضح فاراندو أن الزيادة ستعطي دفعة للمفاوضات الجارية في تلك القطاعات.

وجاء الإعلان عقب اجتماع عقده رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، صباح اليوم مع النقابات وأرباب العمل، لبحث الأجور والقدرة الشرائية، وذلك بعد رابع عطلة نهاية أسبوع من الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات الآلاف في أنحاء فرنسا.

وبدأت الاحتجاجات مع انطلاق العام الدراسي في أيلول الماضي، بمشاركة تلاميذ المدارس الثانوية احتجاجاً على تدهور التعليم العام، قبل أن تنضم إليها تحركات أخرى على خلفية غلاء المعيشة وقضايا مختلفة.