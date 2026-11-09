الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم 45 مليار يورو إضافية لأوكرانيا

بروكسل-سانا



أعلن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 45 مليار يورو إضافية لأوكرانيا، إلى جانب المبلغ المخصص لها بالفعل، للمساهمة في سد فجوة تمويلية تُقدّر بنحو 70 مليار يورو تواجهها كييف.



ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن دومبروفسكيس قوله، في تصريحات أدلى بها بالعاصمة البلجيكية بروكسل على هامش اجتماع مجموعة اليورو: إن الاتحاد يعمل على سد فجوة التمويل في أوكرانيا، التي تبين أنها أكبر من المتوقع، موضحاً أن ذلك يتطلب 70 مليار يورو إضافية، يهدف الاتحاد إلى تغطية نحو ثلثيها، أي ما يعادل 45 مليار يورو.



وأضاف دومبروفسكيس أن العمل لا يزال جارياً لوضع اللمسات الأخيرة على الخيارات المختلفة، تمهيداً لعرضها على الدول الأعضاء، مؤكداً أن الاتحاد سيؤمن 45 مليار يورو إضافية إلى جانب المبلغ المخصص لأوكرانيا بالفعل.

الاقتصاد الأوروبي ما زال مرناً

ورأى دومبروفسكيس أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال يُظهر مرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية التي شهدها خلال الأشهر الأخيرة، رغم استمرار المخاطر السلبية.



وقال: إنه في السابع عشر من تشرين الثاني الجاري ستقدم المفوضية الأوروبية توقعاتها الاقتصادية لفصل الخريف، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأوروبي يُظهر قدرة على مواجهة مختلف الصدمات، رغم ارتفاع مستوى عدم اليقين واستمرار المخاطر السلبية.



ودعا إلى ضرورة تبني الدول الأعضاء سياسات مالية حكيمة، ولا سيما في ظل بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة.



وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في الخامس من الشهر الجاري أن الاتحاد الأوروبي سيصرف حزمة مساعدات بقيمة 4.36 مليارات يورو لأوكرانيا.



وفي الثلاثين من الشهر الماضي، اعتمدت المفوضية الأوروبية مقترحاً يقضي بتخصيص 45 مليار يورو لأوكرانيا خلال عام 2027، لاستكمال قرض الدعم الأوروبي البالغ 90 مليار يورو، والمخصص لتلبية احتياجاتها المالية وتعزيز قدراتها الدفاعية والصناعية.